Sophos è stata nominata leader nell’IDC MarketScape 2024 per i servizi di rilevamento e risposta gestiti (MDR) a livello mondiale.

Siamo lieti di annunciare che Sophos è stata nominata Leader nell’IDC MarketScape: Worldwide Managed Detection and Response (MDR) 2024 Vendor Assessment (doc. #US49006922, aprile 2024).

Lo studio IDC MarketScape valuta le capacità e le strategie aziendali di 19 fornitori di servizi MDR e posiziona Sophos nella categoria dei leader. Riteniamo che questo riconoscimento dimostri che Sophos è la scelta ideale per le organizzazioni che desiderano aumentare le proprie difese con un servizio di rilevamento e risposta gestito da esperti, collaudato e attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Sophos è stata inoltre recentemente nominata Leader nell’IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Midsize Businesses 2024 Vendor Assessment (doc. #US50521323, febbraio 2024) e nell’IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Small Businesses 2024 Vendor Assessment (doc. #US50521424, marzo 2024).

A seguito della valutazione, Craig Robinson, Research Vice President of Security Services, IDC, ha dichiarato: “Le organizzazioni che cercano chiarezza sui costi, sia attraverso un metodo di pricing semplificato e trasparente, sia attraverso servizi di incident response illimitati abbinati a una copertura di 1 milione di dollari, dovrebbero prendere in considerazione l’utilizzo di Sophos per le loro esigenze di MDR”.

Semplicità e flessibilità

“Con prezzi semplici e modelli di servizio flessibili, Sophos è stata nominata Leader nell’IDC MarketScape: Worldwide Managed Detection and Response (MDR) 2024 Vendor Assessment per aver fornito una scelta di facile comprensione alle aziende che desiderano rafforzare le proprie difese di cybersecurity e affrontare esigenze di sicurezza complesse”, ha dichiarato Craig Robinson, Research Vice President of Security Services, IDC. “La recente introduzione di Sophos Managed Risk dimostra inoltre il loro impegno nell’affrontare le sfide in evoluzione dei loro clienti in un panorama di cybersecurity in continua evoluzione”.

La valutazione di IDC MarketScape fa riferimento alla flessibilità e alla compatibilità offerte da Sophos Managed Detection and Response, osservando che:

“Sophos MDR ha ampliato le sue capacità di rilevamento al di là dei prodotti Sophos. I dati vengono raccolti da fonti di segnalazione di terze parti in più domini, che includono, ma non si limitano a, endpoint, firewall, cloud e identità”. IDC riconosce che per avere una visione completa degli attacchi spesso è necessario raccogliere, analizzare e correlare i dati di rete rilevanti con altre telemetrie”.

Risposta illimitata agli incidenti su larga scala

I livelli di servizio Sophos MDR Complete e Sophos MDR Essentials sono progettati per allinearsi al percorso di maturità del cliente. Entrambi i livelli di servizio includono indagini e risposte guidate da esperti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e la caccia alle minacce, osserva IDC MarketScape:

“Il principale elemento di differenziazione di MDR Complete è la possibilità di includere un’offerta unica di risposta agli incidenti su scala completa e non misurata, senza alcun costo aggiuntivo”. La protezione Sophos contro le violazioni copre fino a 1 milione di dollari di spese di risposta per i clienti in possesso dei requisiti necessari”.

Per saperne di più sul motivo per cui Sophos è stata nominata Leader nell’IDC MarketScape 2024 for Worldwide Managed Detection and Response, leggete l’estratto qui.

