Sophos è stata nominata Leader nel report di IDC sul Mobile Threat Management

Sophos si conferma leader nel Mobile Threat Management per la sicurezza di dispositivi, reti e applicazioni per Android, iOS e Chrome OS.

Siamo orgogliosi di annunciare che Sophos è stata riconosciuta leader nell’IDC “MarketScape: Worldwide Mobile Threat Management Software 2020 Vendor Assessment”.

Il rapporto fornisce una panoramica delle soluzioni di sicurezza per il Mobile Threat Management (MTM), note anche come soluzioni di difesa dalle minacce mobili (MTD), un segmento di mercato della sicurezza sempre più importante visto che la forza lavoro delle aziende è sempre più mobile e svolge sempre più attività sui dispositivi mobili.

Riteniamo che questo posizionamento per Sophos Intercept X for Mobile sia una testimonianza della forza del suo motore di deep learning Intercept X utilizzato nella gamma di prodotti per la sicurezza degli endpoint di Sophos. Insieme alla flessibilità delle potenti funzionalità di gestione e sicurezza di Sophos Central, la piattaforma di gestione basata su cloud per tutti i prodotti Sophos, consente alle organizzazioni di gestire la sicurezza di dispositivi mobili, endpoint, server e rete dalla stessa console.

Inoltre, riteniamo che questo posizionamento sia dovuto alla perfetta integrazione di Intercept X for Mobile con le potenti funzionalità di gestione degli endpoint di Sophos Mobile. Questo infatti offre alle aziende il meglio di entrambi i mondi per il Mobile Threat Management (MTM) e la gestione unificata degli endpoint (UEM).

Secondo il rapporto, “la combinazione Sophos di prodotti MTM e UEM è rara tra i fornitori di MTM e unica tra i fornitori presenti in questo studio”.

Intercept X for Mobile è disponibile per Android, iOS e Chrome OS e offre agli utenti una sicurezza di dispositivi, reti e app di livello mondiale, proteggendoli dalle più recenti minacce mobili come ransomware, attacchi di rete ed exploit. Secondo il rapporto, “Questa combinazione [di MTM e UEM] offre a Sophos un forte vantaggio nelle situazioni in cui le aziende desiderano un unico fornitore sia per la gestione dei dispositivi mobili che per la security enforcement”.

Sophos Intercept X for Mobile si integra anche con un’ampia gamma di piattaforme di terze parti, tra cui Microsoft Intune e altri principali fornitori di UEM, fornendo alle aziende una soluzione flessibile per la protezione dalle minacce mobili all’interno delle loro infrastrutture di sicurezza esistenti.

Per saperne di più su Intercept X for Mobile, vai su Sophos.com oppure scaricalo e provalo tu stesso su Google Play o App Store.