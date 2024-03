Sophos è stata nominata leader nel “2024 IDC MarketScape for Worldwide Modern Endpoint Security for Small Businesses”

Siamo lieti di annunciare che Sophos è stata nominata Leader nell’IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Small Businesses 2024 Vendor Assessment (doc #US50521424, marzo 2024). Questo riconoscimento arriva dopo che Sophos è stata nominata Leader anche nell’IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Midsize Businesses 2024 Vendor Assessment (doc. #US50521323, febbraio 2024).

Lo studio IDC MarketScape valuta le capacità di prevenzione, EDR e MDR e le strategie aziendali dei principali fornitori di sicurezza degli endpoint, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole imprese.

Secondo la valutazione di IDC MarketScape, “Sophos è un’azienda da tenere in forte considerazione da parte delle piccole imprese, in particolare da quelle con importanti esigenze di protezione aziendale e che dispongono di poche o nessuna competenza interna in materia di sicurezza“. Leggi l’estratto

“Ogni organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, soffre di limitazioni alle risorse. La posta in gioco nella cybersecurity, in particolare per le piccole imprese, è enorme e molte di queste faticano a tenere il passo”, ha dichiarato Michael Suby, research vice president, Security & Trust, IDC. “Sophos, con un ampio pacchetto di tecnologie di protezione e una comprovata offerta di servizi MDR, è un’ottima opzione per aiutare le piccole imprese a migliorare la propria sicurezza nel modo più adatto: adottando gli strumenti necessari ai propri esperti interni o sfruttando l’esperienza del team di sicurezza MDR dedicato.”

Trusted Managed Detection and Response Service

La cybersecurity sta diventando così complessa che la maggior parte delle piccole imprese non riesce a tenere il passo e ha bisogno di ogni strumento. Sophos offre risultati eccellenti in termini di cybersecurity, fornendo ai clienti i vantaggi di cui hanno urgentemente bisogno. Il nostro servizio di Managed Detection and Response, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, consente alle organizzazioni di ridurre i rischi e i costi associati agli incidenti di sicurezza e alle violazioni dei dati che potrebbero essere potenzialmente catastrofici per le piccole imprese.

Il rapporto IDC MarketScape osserva che: “Sophos MDR, già utilizzato da oltre 20.000 clienti Sophos, è un servizio collaudato nel tempo che, combinato con gli accordi di Sophos con i fornitori di assicurazioni informatiche, offre la protezione di cui le piccole imprese hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi di sicurezza degli endpoint senza essere esperti in materia.”

Funzionalità di protezione innovative

Sophos offre una solida sicurezza preventiva che riduce in modo significativo il carico di lavoro delle piccole imprese. Riteniamo che la nostra costante strategia “protection-first” contribuisca in modo determinante alla posizione di Sophos come leader in questa classificazione.

Siamo costantemente impegnati nell’innovazione per rimanere al passo con un panorama di attacchi in continua evoluzione ed espansione. La valutazione di IDC MarketScape fa riferimento all’ampia gamma di tecnologie di protezione Sophos fornite come funzionalità standard nella nostra offerta di sicurezza degli endpoint, e cita alcune delle nostre innovazioni più recenti:

“Anche impegnandosi con la massima attenzione per sviare gli aggressori, non c’è alcuna garanzia che tutti i tipi di attacchi possano essere contrastati. Per far fronte a questo pericolo, Sophos ha recentemente aggiunto diverse nuove funzionalità: protezione adattiva dagli attacchi, avviso di attacchi critici e protezione e recupero dei dati.”

Scarica l’estratto

Per saperne di più sul motivo per cui Sophos è stata nominata Leader nell’IDC MarketScape 2024 for Worldwide Modern Endpoint Security for Small Businesses, leggete l’estratto qui.

Ulteriori conferme da parte di clienti e analisti di Sophos

Il riconoscimento di Sophos come Leader in questo IDC MarketScape arriva a seguito di numerose attestazioni dei clienti e di convalide di terze parti, tra cui:

IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Small Businesses (Doc #US50521424, marzo 2024).