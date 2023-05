Sophos riconosciuta come la soluzione XDR numero 1 dagli utenti di G2

Sophos Intercept X con Extended Detection and Response (XDR) è stata classificata dagli utenti di G2 come la soluzione XDR numero uno negli Spring 2023 Reports (marzo 2023). I riconoscimenti e le classifiche di G2 si basano esclusivamente sulle recensioni indipendenti e verificate dei clienti su G2.com, il più grande mercato di software e piattaforma di peer-review al mondo.

Scoprite le recensioni complete su G2.com e come Sophos sia stata nominata leader in diverse altre categorie, tra cui Endpoint, EDR, Firewall e MDR.

Il contesto di XDR

Pensata per gli esperti di sicurezza e gli amministratori IT, Sophos Intercept X con XDR consente agli analisti di rilevare, investigare e rispondere alle minacce in tutti gli ambienti di sicurezza in modo rapido e accurato.

Partendo dalla solida base di protezione della tecnologia Sophos Intercept X Endpoint, la nostra soluzione XDR riunisce la telemetria di endpoint, server, dispositivi mobili, rete, e-mail e soluzioni cloud per una visibilità ottimale e una risposta accelerata. In alternativa, le organizzazioni che cercano solo capacità di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) possono utilizzare gli stessi strumenti di rilevamento e risposta, concentrandosi esclusivamente sui loro endpoint.

La classificazione G2 conferma il nostro impegno per un approccio orientato alla prevenzione, che riduce le violazioni e migliora il rilevamento e la risposta.

Sophos Intercept X con XDR è stato oggetto di diversi aggiornamenti significativi e innovativi che consentono ai clienti di ottenere risultati superiori in termini di cybersecurity:

Le integrazioni di terze parti consentono ai clienti di ampliare la visibilità sulle minacce e di condurre indagini più complete per espellere rapidamente gli aggressori dai loro ambienti. I clienti possono già sfruttare la telemetria di Microsoft Security Graph API, Office365 Audit e Cloud App Security, Azure Activity and Flow, AWS Security Hub e Google Cloud Platforms per accelerare l’individuazione e la risposta alle minacce, e abbiamo una solida roadmap per il 2023 per allinearci alle integrazioni offerte dal servizio Sophos Managed Detection and Response (MDR).

consentono ai clienti di ampliare la visibilità sulle minacce e di condurre indagini più complete per espellere rapidamente gli aggressori dai loro ambienti. I clienti possono già sfruttare la telemetria di Microsoft Security Graph API, Office365 Audit e Cloud App Security, Azure Activity and Flow, AWS Security Hub e Google Cloud Platforms per accelerare l’individuazione e la risposta alle minacce, e abbiamo una solida roadmap per il 2023 per allinearci alle integrazioni offerte dal servizio Sophos Managed Detection and Response (MDR). La classificazione aggressiva (regolazione della security posture) consente agli amministratori di selezionare una soglia di rilevamento più aggressiva per gli avvisi quando si sospetta la presenza di un avversario attivo.

(regolazione della security posture) consente agli amministratori di selezionare una soglia di rilevamento più aggressiva per gli avvisi quando si sospetta la presenza di un avversario attivo. La modalità di sola allerta consente agli amministratori di scegliere se interrompere e prevenire automaticamente o consentire e allertare, in base alla tolleranza al rischio specifica del cliente.

consente agli amministratori di scegliere se interrompere e prevenire automaticamente o consentire e allertare, in base alla tolleranza al rischio specifica del cliente. L’analisi del comportamento sul dispositivo per le attività di processo sospette estende i rilevamenti esistenti basati su modelli euristici e ML per sfruttare un motore di comportamento sul dispositivo. Questo livello di analisi viene eseguito sull’endpoint anziché nel cloud, per garantire la sicurezza dei dispositivi anche quando sono offline o non sono in grado di inviare dati al data lake.

sul dispositivo per le attività di processo sospette estende i rilevamenti esistenti basati su modelli euristici e ML per sfruttare un motore di comportamento sul dispositivo. Questo livello di analisi viene eseguito sull’endpoint anziché nel cloud, per garantire la sicurezza dei dispositivi anche quando sono offline o non sono in grado di inviare dati al data lake. Tracciamento dell’attività di accesso ai documenti che può essere utilizzato per la caccia alle minacce e per le indagini in caso di presenza di file sospetti nel tuo ambiente.

Vieni a conoscere di persona Sophos Intercept X con XDR su Sophos.com/XDR e scopri perché è la soluzione XDR numero uno tra quelle valutate dai clienti di G2.