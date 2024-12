Sophos, elegido por segunda vez por los clientes de Gartner® Peer Insights™ para los servicios gestionados de detección y respuesta (MDR)

Para la mayoría de las organizaciones, la complejidad y el coste de contratar, formar y retener a un equipo altamente cualificado de analistas de operaciones de seguridad es un reto importante. La realidad de desplegar y gestionar tu propia función de detección y respuesta a amenazas 24/7 está sencillamente fuera del alcance de muchas empresas, por lo que cada vez más profesionales de TI subcontratan las operaciones de seguridad a un socio de confianza como Sophos.

Más valorado por los clientes: proveedor elegido por los clientes de Gartner en 2024

Sophos MDR es el servicio gestionado de detección y respuesta más fiable, y el mejor valorado por los clientes. Nos complace anunciar que Sophos ha sido nombrado proveedor elegido por los clientes en el informe La voz del cliente de Gartner 2024 para la detección y respuesta gestionadas por segundo año consecutivo.

Según las opiniones verificadas de los clientes, Sophos es el proveedor mejor valorado (4,9/5,0) y más valorado (344 opiniones) del informe. Además, con este reconocimiento, Sophos es el único proveedor elegido por los clientes para 2024 en las categorías de plataformas de protección de endpoints, firewalls de red y detección y respuesta gestionadas.

Lee el informe La voz del cliente de Gartner 2024 para MDR

Sophos también ha sido reconocido recientemente como el mejor servicio general de MDR en el Informe Grid 2024 de otoño de G2, basado en las opiniones de los clientes.

El servicio MDR más fiable del mundo: más de 25.000 clientes protegidos

Sophos ha alcanzado un hito importante, ahora con más de 25.000 organizaciones protegidas por el servicio Sophos Managed Detection and Response (MDR) , más clientes que cualquier otro proveedor de MDR.

Nuestros equipos de élite de analistas de seguridad, respondedores a incidentes, investigadores de amenazas e ingenieros, ofrecen una protección sin igual a organizaciones de todos los tamaños y sectores, salvaguardando sus operaciones en todo el mundo. Esta amplitud y profundidad de experiencia permite a Sophos ofrecer resultados de ciberseguridad superiores día tras día, detectando y neutralizando ataques sofisticados con rapidez.

¿Por qué cada vez más organizaciones eligen Sophos para la detección y respuesta gestionadas? Sophos MDR es un servicio que se adapta a sus necesidades:

Personalizable: múltiples niveles de servicio y modos de respuesta a amenazas para satisfacer las necesidades de culaquier organización. Autoriza al equipo de Sophos MDR a ejecutar la respuesta a incidentes a gran escala o a colaborar con tu equipo de operaciones de seguridad para gestionar las ciberamenazas.

Compatible con las herramientas existentes: Sophos puede proporcionar la tecnología que necesites de nuestra galardonada cartera, o nuestros analistas pueden aprovechar tus tecnologías de ciberseguridad existentes gracias a una amplia gama de integraciones llave en mano .

Respuesta a incid entes a gran escala: con el nivel de servicio Sophos MDR Complete, ofrecemos respuesta a incidentes ilimitada, sin límites ni tarifas adicionales en caso de infracción. Nuestro equipo de élite va más allá de la contención limitada de amenazas que ofrecen otros servicios MDR, con la capacidad de ejecutar amplias acciones de respuesta para interrumpir y eliminar por completo a los adversarios.

Garantía de protección frente a filtraciones: disfruta de la tranquilidad de tener cobertura financiera si se produce una brecha. La Garantía de Protección contra Brechas de Sophos cubre hasta 1 millón de dólares en gastos de respuesta para los clientes que cumplan los requisitos.

Inteligencia de amenazas líder: Sophos X-Ops es un grupo de trabajo conjunto que combina una profunda experiencia en todo el entorno de ataque para defender contra las amenazas más sofisticadas.

Para ver lo que dicen los clientes sobre nuestro servicio, consulta cientos de opiniones independientes y verificadas en Gartner Peer Insights y G2 .

Un servicio diseñado para escalar

La Detección y Respuesta Gestionadas (MDR) es una de las áreas más candentes y de mayor crecimiento en ciberseguridad. A Sophos no le sorprende y por eso hemos creado un servicio MDR que puede ofrecer resultados superiores en ciberseguridad a cientos de miles de clientes. Con más de 25.000 clientes que ya se benefician de Sophos MDR, no hemos hecho más que empezar. Garantizamos la escalabilidad del servicio centrando las inversiones en:

Plataformatecnológica totalmente escalable : Sophos MDR se basa en la plataforma nativa en la nube Sophos Central con alta disponibilidad en varios centros de datos. Más de 600.000 organizaciones confían en la plataforma Sophos Central para gestionar y proteger sus endpoints, firewalls, puertas de enlace de correo electrónico, etc.

Adquisición y desarrollo de talentos analistas: invertimos en la adquisición de grandes talentos para nuestros equipos de élite, formando y nutriendo a los mejores profesionales de la ciberseguridad del sector. Empleamos a cientos de expertos en inteligencia de amenazas, análisis, ingeniería de datos, ciencia de datos, caza de amenazas, rastreo de adversarios y respuesta a incidentes.

Eficiencia mediante la automatización: los primeros pasos del triaje y la investigación de amenazas están automatizados, y el enrutamiento inteligente garantiza que las tareas dirigidas por humanos se entreguen de forma eficiente a la persona adecuada en el momento adecuado.

Servicio MDR para parteners: nuestros modelos de despliegue flexibles permiten a los partners de Sophos hacer crecer su negocio cogestionando o prestando sus propios servicios MDR o revendiendo Sophos MDR para ofrecer un «SOC instantáneo» a sus clientes.

Reconocido por los analistas del sector

Los analistas más respetados del sector reconocen la solidez del servicio MDR de Sophos en sus exhaustivas evaluaciones:

Descubre Sophos MDR hoy mismo

Con un servicio superior, las mejores valoraciones de los clientes y unos resultados impresionantes en evaluaciones independientes, no es de extrañar que Sophos MDR cuente con la confianza de más organizaciones que cualquier otro proveedor.

Para saber más sobre Sophos MDR y explorar cómo podemos ayudarte, habla hoy mismo con uno de nuestros especialistas en ciberseguridad .

