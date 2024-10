Sophos nominata leader nell’IDC MarketScape 2024 per i servizi MDR europei

Siamo lieti di annunciare che Sophos è stata nominata Leader nell’IDC MarketScape: European Managed Detection and Response (MDR) Services 2024 Vendor Assessment (doc # EUR151172124, settembre 2024).

Lo studio IDC MarketScape valuta le capacità e le strategie aziendali dei fornitori di servizi di rilevamento e risposta gestiti presenti sul mercato europeo e posiziona Sophos nella categoria dei leader.

Quest’ultimo riconoscimento segue la nomina di Sophos a Leader MDR nella versione mondiale di questa valutazione – IDC MarketScape: Worldwide Managed Detection and Response (MDR) Services 2024 Vendor Assessment (doc. #US49006922, aprile 2024).

Con decenni di esperienza e know-how come fornitore di tecnologie di sicurezza, Sophos ha una notevole competenza quando si tratta di capire come i cyberattacchi impattano e si sviluppano nelle infrastrutture aziendali. Da quando ha avviato le sue strategie di MDR con una serie di acquisizioni nel 2019, l’azienda ha posto una notevole enfasi sulla creazione di team di analisti di sicurezza altamente esperti e qualificati per fornire il suo servizio guidato dalle persone. L’offerta di risposta agli incidenti non misurata e illimitata dell’azienda è una componente interessante di questo approccio. Se le imprese sono alla ricerca di un fornitore di MDR con una profonda esperienza in materia di sicurezza e di un servizio guidato da operatori che si impegnino con loro dall’inizio fino alla risoluzione dell’incidente, Sophos rappresenta un’opzione interessante.

– IDC MarketScape: European Managed Detection and Response 2024 Vendor Assessment

Un leader del mercato MDR europeo

Sophos ha creato una delle più grandi aziende globali di Managed Detection and Response (MDR) al mondo e crediamo che protegga più clienti di qualsiasi altro servizio MDR. L’ultimo rapporto IDC MarketScape ha rilevato che Sophos “ha più di 23.000 clienti MDR in tutto il mondo, il che la rende uno dei maggiori operatori del mercato in termini di base clienti. In Europa, contava più di 5.000 clienti unici MDR alla fine del 2023, la maggior parte dei quali sono organizzazioni con meno di 250 dipendenti”.

La valutazione di IDC MarketScape evidenzia anche la presenza geografica di Sophos nel supportare i requisiti di residenza dei dati in Europa:

Per quanto riguarda la residenza dei dati, Sophos elabora la telemetria nella regione in cui viene fornito l’account del cliente. Per l’Europa, Sophos è ospitato nelle regioni AWS di Regno Unito e Irlanda e Germania.

Sophos MDR dispone di analisti delle minacce altamente qualificati con sede nel Regno Unito, in Irlanda e in Germania, oltre a team dedicati in Nord America, India e Australia. Questo ci permette di fornire una copertura 24/7/365 ai nostri clienti europei.

La risposta illimitata agli incidenti è un elemento di differenziazione significativo

L’IDC MarketScape rileva che un elemento di differenziazione fondamentale per qualsiasi servizio MDR è la capacità di risposta agli incidenti, e noi siamo d’accordo. I due livelli di servizio MDR di Sophos – MDR Complete e MDR Essentials – sono progettati per allinearsi al percorso di maturità del cliente. Sophos MDR Complete include un’offerta di incident response unica, non misurata e su larga scala, che elimina le minacce.

I clienti che sottoscrivono il livello di servizio entry-level Sophos MDR Essentials beneficiano anche di una gamma flessibile di opzioni di risposta agli incidenti, come descritto nel report IDC MarketScape:

I clienti MDR Essentials ricevono il servizio Threat Response, che si impegna a bloccare e contenere tutti gli attacchi attivi. Chi sceglie MDR Essentials può anche decidere di acquistare un retainer IR per ottenere una copertura aggiuntiva rispetto ai componenti del servizio principale fornito. Ciò significa che i clienti che iniziano con MDR Essentials ma decidono di volere o avere bisogno di più hanno due opzioni: aggiungere il retainer IR o passare al servizio MDR Complete (con tutti i componenti aggiuntivi che ne derivano).

Entrambi i livelli di servizio includono indagini e risposte guidate da esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e la caccia alle minacce.

Ampie partnership, alleanze e integrazioni

L’IDC MarketScape sottolinea la partnership strategica di Sophos con Tenable per Sophos Managed Risk, il nostro nuovo servizio di gestione delle vulnerabilità e delle superfici di attacco, e la nostra collaborazione con il fornitore di backup Veeam, citando i vantaggi della nostra sostanziale sovrapposizione di partner e clienti.

Il rapporto rileva che,

Nell’aprile 2024, Sophos ha annunciato una partnership strategica con Tenable per il lancio di Sophos Managed Risk, un servizio di gestione delle vulnerabilità e della superficie di attacco. Con un team dedicato di Sophos che sfrutta la tecnologia di gestione delle esposizioni di Tenable, le aziende mirano a promuovere la sinergia tra MDR e gestione delle vulnerabilità. Grazie a un’ampia reportistica e alla definizione delle priorità delle vulnerabilità, questo servizio dovrebbe aiutare a distinguere il segnale dal rumore e a risolvere casi d’uso quali la mitigazione del rischio attraverso la visibilità della superficie di attacco, la definizione delle priorità delle patch e la rapida identificazione di nuovi rischi attraverso avvisi relativi a nuove vulnerabilità critiche.

Il rapporto IDC MarketScape afferma che Sophos ha “lavorato su numerosi casi d’uso relativi alla telemetria Microsoft, come la compromissione delle e-mail, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti vantaggi concreti in termini di sicurezza”.

Rafforzando le nostre credenziali nel segmento delle piccole imprese, dove molte organizzazioni utilizzano le soluzioni di produttività di Google piuttosto che quelle di Microsoft, Sophos include anche un’integrazione con Google Workspace nelle offerte Sophos MDR e Sophos XDR senza costi aggiuntivi.

Per saperne di più sulle ragioni per cui Sophos è stata nominata Leader nell’IDC MarketScape 2024 per l’European Managed Detection and Response, leggete l’estratto qui.

Ulteriori conferme da parte di clienti e analisti

Il riconoscimento di Sophos come leader in questo IDC MarketScape 2024 per i servizi di rilevamento e risposta gestiti in Europa arriva dopo le numerose conferme dei clienti e le convalide di terze parti per Sophos MDR, tra cui: