G2 nomina Sophos Leader nella Protezione Endpoint, EDR, XDR, Firewall e MDR

G2 ha da poco pubblicato i suoi Winter 2024 Reports e Sophos è l’unico fornitore di cybersecurity nominato Leader in tutti i G2 Grid® Reports per Endpoint Protection Suites, Endpoint Detection and Response (EDR), Extended Detection and Response (XDR), Firewall Software e Managed Detection and Response (MDR). Quest’ultimo riconoscimento fa di Sophos l’unico fornitore nominato Leader in queste cinque categorie chiave della cybersecurity in tutti i report stagionali 2023 di G2. Inoltre, gli utenti di G2 hanno valutato Sophos ancora una volta al primo posto tra le soluzioni MDR e Firewall.

Valutazioni indipendenti dei clienti di Sophos

I riconoscimenti e le classifiche di G2 si basano sulle recensioni indipendenti e verificate dei clienti su G2.com, il più grande mercato di software e piattaforma di valutazione tra pari al mondo. Nei Winter 2024 Reports di G2, Sophos è stata nominata Leader assoluto in cinque categorie, oltre che Leader in 14 griglie di segmenti di mercato individuali:

Suite di protezione degli endpoint: classifica generale, di fascia media e small business

EDR: classifica generale e di fascia media del mercato

XDR: classifica generale e di fascia media di mercato

Firewall: classifica globale, aziendale, di fascia media e small business

MDR: classifiche generali, aziendali e di medio mercato

Siamo onorati che i nostri clienti abbiano riconosciuto i nostri servizi e prodotti e li ringraziamo per essersi fidati di noi.

Il fatto che i professionisti dell’IT e della sicurezza riconoscano Sophos come leader in queste categorie chiave è la conferma che Sophos offre la migliore e più completa serie di prodotti e servizi necessari per la cybersecurity moderna.

Tutti i clienti Sophos sono protetti da Sophos X-Ops, una task force congiunta che riunisce competenze approfondite in tutto l’ambiente di attacco, dai Threat Hunter e Incident Responder in prima linea fino agli specialisti del malware e dell’Intelligenza Artificiale. Insieme, hanno una visione impareggiabile su come le minacce vengono costruite, distribuite e gestite in tempo reale. Grazie a questa profonda conoscenza, Sophos è in grado di costruire difese innovative, potenti ed efficaci anche contro le minacce più avanzate.

Ulteriori conferme da parte di clienti e analisti Sophos

Oltre al riconoscimento G2, le soluzioni Sophos sono ampiamente riconosciute dai clienti e dalla comunità degli analisti, tra cui:

Sophos Endpoint

Nominato Leader nel Magic Quadrant™ Gartner® 2022 per le piattaforme di protezione degli endpoint per la tredicesima volta consecutiva.

Nominata Gartner® Customers’ Choice™ per le piattaforme di protezione degli endpoint nel 2023, con una valutazione dei clienti di 4,8/5 su Gartner Peer Insights.

Sophos Extended Detection and Response (XDR)

Riconosciuto come leader assoluto nell’universo Omdia per l’Extended Detection and Response (XDR) completo.

Ha ottenuto risultati eccezionali nelle valutazioni MITRE Engenuity ATT&CK 2023 (Round 5: Turla).

Firewall Sophos

Nominato Gartner® Customers’ Choice™ 2023 per i firewall di rete con una valutazione di 4,7/5 su Gartner Peer Insights.

Riconosciuto come Strong Performer nella Forrester Wave

Sophos Managed Detection and Response (MDR)

Nominata Gartner® Customers’ Choice™ 2023 per i servizi di rilevamento e risposta gestiti, con una valutazione di 4,8/5 su Gartner Peer Insights.

Top performer nella valutazione MITRE Engenuity ATT&CK del 2022 per i servizi gestiti

Recensioni dei clienti selezionate

“Sophos MDR è un must. Il mio team è piccolo ed è fantastico sapere che quando siamo tutti occupati nel risolvere gli incidenti IT, MDR è pronto a intervenire se la mia squadra non è in grado di rispondere immediatamente a un’attività sospetta. È molto meglio che affidarsi agli avvisi su cui dobbiamo indagare. Naturalmente abbiamo attivato gli alert, ma definire le loro soglie è quasi impossibile. Gli avvisi o non sono abbastanza sensibili e ci sfugge qualcosa di importante, o sono troppo sensibili e ne riceviamo troppi su cui indagare. Sophos MDR non si è limitato a risolvere questo problema, ma lo ha completamente eliminato. Scopri di più”

“Il servizio di threat-hunting 24/7 di Sophos MDR è una componente di estrema importanza, che garantisce una vigilanza 24 ore su 24 e una reazione tempestiva alle minacce emergenti. Il suo vero valore risiede nel processo di remediation gestito: a differenza di altre soluzioni che si limitano a notificare, Sophos interviene per bloccare e correggere efficacemente il problema e poi ci informa dell’incidente. Questo approccio proattivo e pratico è ciò che distingue Sophos MDR e lo rende una soluzione molto apprezzata. Scopri di più”

“…una vera minaccia per gli hacker!!! [Intercept X] è facile da usare e dispone di molte delle migliori tecnologie del mondo. La funzione CryptoGuard è la caratteristica essenziale. Scopri di più”

“[Intercept X] offre una soluzione completa con rilevamenti e prevenzione basati su AI e machine learning. Scopri di più”

Nel complesso, Sophos Firewall è una solida soluzione di sicurezza che offre una protezione avanzata dalle minacce, una gestione semplice e un controllo granulare sul traffico di rete. Le sue caratteristiche aiutano a proteggere la rete, a migliorarne le prestazioni e a prevenire i cyberattacchi, rendendolo una scelta ideale per le aziende di tutte le dimensioni. Scopri di più

Portfolio di sicurezza Sophos

Il portfolio di servizi e soluzioni di sicurezza gestiti di Sophos – che comprende Sophos MDR, Sophos Intercept X, Sophos XDR e Sophos Firewall – fa parte del Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem, dove condivide informazioni sulle minacce in tempo reale per una protezione, un rilevamento e una risposta più rapidi, contestuali e sincronizzati. Queste soluzioni si basano sulle informazioni sulle minacce di Sophos X-Ops, una task force inter-operativa composta da oltre 500 esperti di sicurezza all’interno dei SophosLabs, Sophos SecOps e SophosAI.

Le soluzioni sono facilmente gestibili nella piattaforma cloud-native Sophos Central, dove gli utenti possono supervisionare le installazioni, rispondere agli avvisi e tenere traccia delle licenze e delle date di rinnovo imminenti attraverso un’unica interfaccia intuitiva. Le organizzazioni possono inoltre sfruttare Sophos MDR come servizio completo di threat hunting e remediation. Le prove gratuite sono disponibili su Sophos.com. Tutte le organizzazioni che si trovano sotto attacco attivo e che necessitano di un supporto urgente dovrebbero contattare il team di Incident Response di Sophos. Per informazioni tempestive sulle informazioni sulle minacce e sui comportamenti degli aggressori, seguite le ultime ricerche di Sophos X-Ops.

I contenuti di Gartner Peer Insights sono costituiti da opinioni di singoli utenti finali basate sulle proprie esperienze e non devono essere interpretati come dichiarazioni di fatto, né rappresentano le opinioni di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non sostiene alcun fornitore, prodotto o servizio descritto in questi contenuti e non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito a questi contenuti, alla loro accuratezza o completezza, comprese le garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare.