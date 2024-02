Safer Internet Day: password e prudenza nella condivisione dei propri dati sono le parole chiave

L’Active Adversary Report di Sophos X-Ops ha rilevato che nel 2023, per la prima volta, le credenziali compromesse sono state la porta di accesso principale per gli attacchi informatici, portando al furto di dati e ad attacchi ransomware, con oltre la metà (56%) degli attacchi presi in esame partiti da una password finita in mani sbagliate. Si tratta di un aumento del 26% nel 2023 rispetto al 2022.

Questi dati confermano ancora una volta come le password si siano fondamentali per la sicurezza dei propri dati personali. Ancora oggi vediamo grandi realtà compromesse a causa di una cattiva gestione delle password da parte loro o degli utenti aziendali. L’uso di password diverse per ogni sito o account (o almeno per ogni sito importante) è ancora uno degli aspetti fondamentali per tutelare i propri dati. Oltre all’utilizzo di password univoche, l’uso di un’applicazione di autenticazione multifattoriale è un elemento significativo per rendere ancora più sicuri gli account più importanti.

È altresì importante ricordare il potere del “no”. Il modo migliore per proteggere i dati e le informazioni è, semplicemente, di non fornirli. Solo perché un sito richiede di condividere la propria data di nascita, ad esempio, non significa che ne abbia bisogno o che ne abbia il diritto. Se un sito o un servizio non possiede i dati dell’utente, non rischierà di perderli o divulgarli per errore.

Tenere a mente i due semplici aspetti elencati in precedenza sarà già un ottimo presupposto per proteggersi dai pericoli del mondo online.

Alcuni semplici accorgimenti per navigare sicuri online includono: