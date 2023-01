Sophos MDR è il servizio MDR n. 1 secondo G2 Peer Reviews

Il numero delle organizzazioni che si affidano a Sophos è di gran lunga maggiore rispetto a quello delle società che si rivolgono ad altri fornitori, e a ciò va aggiunto il fatto che siamo coloro che vantano la soluzione MDR con il punteggio più alto attribuito dagli utenti.

G2, uno dei principali siti di recensioni redatte dai clienti e relative all’ambito della sicurezza informatica, ha nominato Sophos la migliore soluzione MDR in assoluto nel suo G2 Winter 2023 Report, ponendoci in classifica al di sopra di altri dieci fornitori leader.

Ecco cosa dicono del nostro servizio alcuni clienti che utilizzano Sophos MDR:

Una buona difesa informatica non ha a che fare esclusivamente con la tecnologia. La mancanza di competenze nel campo dell’Information Security continua ad aumentare ad un ritmo allarmante, e molte organizzazioni non sono assolutamente in grado di stare al passo con avversari ben organizzati, innovativi e sempre più industrializzati.

Con Sophos MDR i clienti beneficiano di un servizio di sicurezza completamente gestito, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, da esperti specializzati nel rilevamento e nella risposta agli attacchi informatici che la tecnologia da sola non è in grado di arginare. Sophos è il primo ed unico fornitore di sicurezza degli endpoint ad integrare la telemetria nativa e di terze parti, accelerando il rilevamento, l’indagine e la risposta alle minacce, permettendo così ai clienti di aumentare il ritorno sugli investimenti in corso inerenti alla sicurezza.

Quello di G2 non è stato l’unico recente riconoscimento per Sophos MDR, soluzione che è stata in grado di segnalare con successo attività dannose in tutti i 10 passaggi MITRE ATT&CK® nella valutazione MITRE Engenuity ATT&CK® inerente ai fornitori di servizi di sicurezza. Inoltre, il servizio Sophos è stato dichiarato dall’American Security “Best Cyber Managed Threat Response” per le organizzazioni governative degli Stati Uniti.

Essere gratificati dai clienti, come dagli analisti, costituisce una grande conferma dei risultati di sicurezza informatica di livello superiore che offriamo ai nostri clienti in tutto il mondo.

Dobbiamo un enorme ringraziamento a chi ci ha scelto, e ciò per la fiducia e l’impegno dimostrati nell’affidarsi a Sophos come partner per i servizi di sicurezza informatica. Non prendiamo alla leggera questo encomio, e continueremo ad innovare senza sosta i nostri prodotti per adattarci a qualsiasi nuova minaccia che il 2023 porterà con sé.

