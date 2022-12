Il servizio Sophos MDR ora integra la telemetria indipendente dal vendor

Oggi, Sophos ha annunciato la disponibilità di Sophos Managed Detection and Response (MDR), con nuove funzionalità di rilevamento e risposta alle minacce leader del settore. Sophos è il primo vendor di sicurezza degli endpoint a integrare la telemetria indipendente dal fornitore e proveniente da tecnologie di sicurezza di terze parti nella sua offerta MDR, fornendo visibilità e rilevamento senza precedenti in diversi ambienti operativi.

Con Sophos MDR, i clienti possono scegliere di utilizzare le migliori tecnologie di sicurezza di Sophos, soluzioni di terze parti o una combinazione delle due. La telemetria proveniente dall’intero ambiente del cliente viene automaticamente consolidata, correlata e prioritizzata con gli insight del Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem e dell’unità di Threat Intelligence di Sophos X-Ops. Questo permette di accelerare il rilevamento, l’indagine e la risposta alle minacce e fornire risultati di livello superiore.

Maggiore protezione contro ransomware e violazioni

L’unico modo per rilevare e neutralizzare in modo affidabile aggressori determinati che sempre più spesso utilizzano un mix di tecniche per eludere i sistemi informatici, è quello di avere gli occhi aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questo lasso di tempo bisogna operare su segnali provenienti da una varietà di fonti ed impiegare la threat intelligence per capire i comportamenti degli attaccanti in tempo reale.

Le organizzazioni stanno lottando per tenere il passo con avversari ben finanziati che innovano e industrializzano continuamente la loro capacità di eludere le tecnologie difensive. Sophos MDR rileva e intercetta questi passaggi prima che si traducano in una violazione dei dati, attacco ransomware o qualche altro tipo di costosa compromissione.

Più vediamo, più velocemente agiamo. Gli analisi di Sophos MDR sono in grado di accelerare il rilevamento e la risposta alle cyberminacce in tutta l’infrastruttura IT, utilizzando sia tecnologie di sicurezza Sophos che prodotti di sicurezza di terze parti. In questo modo Sophos MDR riduce il rischio informatico aumentando al contempo il ritorno sugli investimenti di sicurezza esistenti.

Caso di studio: un tentativo di violazione

Il ben frequentato programma di accesso anticipato (EAP) per il nuovo servizio MDR ha già dimostrato gli straordinari risultati di sicurezza che possono essere raggiunti combinando l’esperienza di rilevamento delle minacce, indagine e risposta del team Sophos MDR con la telemetria di Sophos e di terze parti. In un recente caso di furto di credenziali, una tecnica comune che consente agli aggressori di impersonare utenti legittimi, Sophos MDR ha sfruttato le informazioni dell’investimento di terze parti per la sicurezza della posta elettronica del cliente per rilevare e rispondere a un tentativo di violazione. Leggi la storia completa qui.

Sophos Breach Protection Warranty

I clienti di Sophos MDR godono già di una straordinaria tranquillità grazie al nostro servizio. Oggi, stiamo estendendo ulteriormente questa rassicurazione e i nostri interessi in gioco con la nuova Sophos Breach Protection Warranty che copre fino a 1 milione di dollari in spese sostenute per la gestione degli incidenti per le organizzazioni protette da Sophos MDR Complete, la nostra offerta MDR più completa. La Sophos Breach Protection Warranty è inclusa automaticamente in tutti gli acquisti e rinnovi delle subscription annuali Sophos MDR Complete attraverso l’ampia rete dei nostri rivenditori partner ed è sottoscritta da Sophos.

Inizia oggi

Sophos MDR sta conquistando il mercato. Più di 13.000 organizzazioni si affidano già a Sophos per il rilevamento, l’indagine e la risposta alle minacce 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rendendo il servizio MDR il più affidabile al mondo. Visita il nostro sito web per saperne di più sul nostro servizio e sulle integrazioni di terze parti e organizza una chiamata con un consulente per la sicurezza Sophos.

Riconoscendo il loro impegno nei confronti di Sophos, tutti i clienti esistenti di Managed Threat Response sono stati automaticamente aggiornati a Sophos MDR Complete, la nostra nuova offerta di livello superiore, gratuitamente, e possono iniziare a sfruttare sia l’accesso gratuito (per le tecnologie Sophos e Microsoft) che l’add-on Integration Packs per espandere il rilevamento e la risposta alle minacce nell’intero ecosistema. Per iniziare, contatta il tuo commerciale Sophos di riferimento o Partener di fiducia.