Sophos MDR classé service MDR N°1 par G2 Peer Reviews

De plus en plus d’entreprises font confiance à Sophos, pour sa solution MDR (Managed Detection and Response), plutôt qu’à tout autre éditeur, nous sommes d’ailleurs aussi la solution MDR la mieux notée par les utilisateurs.

G2, l’un des principaux sites d’évaluation de solutions de cybersécurité par les clients, a désigné Sophos comme étant ‘la meilleure solution MDR globale’ dans son rapport Winter 2023, nous classant ainsi au-dessus de 10 autres éditeurs majeurs.

Plus précisément, Sophos MDR est la solution classée N°1 dans les catégories suivantes :

Overall MDR Grid

Mid-Market Grid

Momentum Index

Usability Index

Implementation Index

Découvrez l’avis de quelques clients Sophos MDR sur notre service :

Une bonne cyberdéfense n’est pas qu’une question de technologie. La pénurie en matière de compétences en cybersécurité continue d’augmenter à un rythme alarmant, et de nombreuses entreprises sont tout simplement incapables de garder une longueur d’avance sur des adversaires bien organisés, innovants et qui travaillent de plus en plus de manière quasi-industrielle.

Avec Sophos MDR, les clients bénéficient d’un service d’opérations de sécurité entièrement géré 24h/24, 7j/7, piloté par des experts spécialisés dans la détection et la réponse aux cyberattaques que la technologie seule ne peut stopper. Sophos est le premier et le seul fournisseur de sécurité endpoint à intégrer à la fois la télémétrie native et indépendante de tout fournisseur à partir d’outils tiers, accélérant ainsi la détection, l’investigation et la réponse aux menaces et permettant aux clients d’augmenter le retour sur investissement de leurs solutions de sécurité existantes.

En plus d’avoir été reconnu par G2, nous avons récemment été reconnu par le secteur pour notre innovation et notre capacité à offrir des résultats supérieurs en matière de cybersécurité. Sophos MDR a identifié avec succès les activités malveillantes à travers les 10 étapes de MITRE ATT&CK® lors du lancement de MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluation for security service providers. De plus, Sophos MDR a été reconnu comme fournissant la ‘Meilleure Réponse Cyber Gérée aux Menaces’ (Best Cyber Managed Threat Response) pour les entreprises gouvernementales américaines par American Security. Être reconnu à la fois par les clients et les analystes est une formidable validation des résultats supérieurs en matière de cybersécurité que nous offrons à nos clients, et ce dans le monde entier.

Nous devons un immense merci à nos clients pour leur confiance et leur engagement à choisir Sophos comme partenaire en matière de services de cybersécurité. Pour nous cette reconnaissance est très importante et nous continuerons d’innover sans relâche pour nous adapter à toutes les nouvelles menaces que cette nouvelle année apportera.

