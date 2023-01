Les adversaires, solides financièrement, innovent et industrialisent en permanence de nouvelles techniques pour échapper aux technologies défensives. Les stopper nécessite une surveillance 24h/24 et 7j/7 menée par des analystes spécialisés en détection et réponse aux menaces. De nombreuses entreprises ont du mal à suivre le rythme et se tournent vers des fournisseurs MDR (Managed Detection and Response) dédiés pour obtenir de l’aide.

Choisir un partenaire MDR est une décision importante. Vous avez besoin d’une entreprise qui vous rencontre là où vous êtes, avec des personnes, des processus et des intégrations technologiques en phase avec votre entreprise. Nous pensons que le ‘Rapport Gartner : Market Guide for Managed Detection and Response Services 2021’ est une ressource utile pour tous ceux qui envisagent d’ajouter un service MDR (Managed Detection and Response) à leurs cyberdéfenses. Il fournit des informations et des conseils qui vous aideront à sélectionner le bon fournisseur MDR pour votre entreprise en abordant les points suivants :

Le marché MDR

Les livrables fournis par les fournisseurs de services MDR les plus performants

Les différentes façons dont les services MDR peuvent soutenir les organisations en fonction de leurs capacités de cybersécurité internes

Les technologies à prendre en considération au moment de choisir un fournisseur de services MDR

Téléchargez votre exemplaire en vous rendant sur la page dédiée.

Quels sont les éléments à prendre en considération au moment de choisir un fournisseur MDR ?

Il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte lors du choix d’un partenaire MDR (Managed Detection and Response). Vous trouverez ci-dessous les principaux domaines que je vous recommande d’explorer en vous posant les questions suivantes :

Quelles sont l’étendue et la qualité de l’expertise en matière de menaces offerte par le fournisseur ?

Quel est l’avis des clients concernant le service MDR proposé ?

Quelles sont les options proposées en matière de services MDR et quelle est la bonne approche pour vous ?

Quelle est leur expérience en matière de réponse aux incidents ? Vont-ils vous submerger d’alertes ou bien fournissent-ils des mises à jour consolidées ?

Comment intègrent-ils vos solutions de sécurité existantes au niveau de la détection et réponse aux menaces ?

Sophos MDR : le service MDR le plus populaire au monde

Permettez-moi de présenter brièvement comment Sophos MDR se positionne par rapport à ces critères.

Étendue et qualité de l’expérience acquise dans la lutte contre les menaces

Sophos est le premier fournisseur MDR au monde, protégeant plus de 13 000 entreprises, à savoir bien plus que tout autre fournisseur, contre les ransomwares, failles et autres menaces que la technologie, seule, ne peut pas stopper. L’étendue de cette télémétrie client nous permet de générer une “immunité communautaire”, au niveau de laquelle nous appliquons les enseignements, issus de la défense d’une entreprise particulière, à tous les autres clients, renforçant ainsi les défenses de chacun.

Avis des clients

Les clients Sophos MDR nous disent constamment qu’ils apprécient les résultats supérieurs en matière de cybersécurité que nous offrons. En se basant uniquement sur les commentaires indépendants émanant des clients, Sophos a été reconnu Top Vendor dans la G2 Grid® 2022 pour les services MDR servant le midmarket. Cette distinction s’ajoute à la nomination comme Leader dans la catégorie MDR pour les segments G2 Overall, Midmarket et Enterprise, avec une note de 4,8/5 au niveau de 271 avis sur Gartner® Peer Insights™ au 20 décembre 2022.

Prestation de services

Notre service MDR (Managed Detection and Response) est conçu pour répondre aux besoins de nos clients. Vous choisissez le niveau de support requis, nous pouvons vous notifier en cas de menaces afin que votre équipe puisse prendre des mesures correctives, contenir les menaces en votre nom ou bien fournir une réponse complète aux incidents et une analyse des causes racines.

Tout le monde peut bénéficier du soutien de notre équipe composée de plus de 500 spécialistes en opérations de sécurité qui offrent une expertise au niveau de tous les éléments constituant le cycle de détection et de réponse, de la chasse et neutralisation des menaces à l’ingénierie des malwares en passant par l’automatisation de la sécurité. Avec six SOC (Security Operations Centers) situés en Australie, en Inde, en Europe et en Amérique du Nord, nous offrons une couverture fluide 24h/24 et 7j/7, tous les jours de l’année.

Expérience en matière de réponse aux incidents

Le cœur de Sophos MDR est la mise à disposition d’un véritable service de détection et de réponse, et non d’un simple service de détection et d’alerte. Nous pensons que c’est notre travail, et non le vôtre, de traiter le volume incroyable d’alertes générées par les technologies de sécurité. À l’aide de notre processus unique au niveau des flux d’événements, nous nettoyons, corrélons et consolidons les alertes dans des clusters gérables, et fournissons à nos clients des notifications personnalisées, rédigées par des experts et axées sur les résultats.

Exploiter les investissements technologiques existants

Avec Sophos MDR (Managed Detection and Response), les clients peuvent choisir d’utiliser les meilleures technologies de sécurité de Sophos, des solutions tierces ou bien une combinaison des deux. En tirant parti des technologies déjà en place, au niveau des systèmes endpoint, du réseau, des messageries, des pare-feu, du Cloud et des services d’identité pour accélérer la détection et la réponse aux menaces, Sophos MDR est ainsi capable de réduire les cyber-risques tout en augmentant le retour sur investissement des solutions de sécurité existantes.

Sophos est très fier d’être le premier et unique fournisseur de sécurité Endpoint à intégrer, dans son offre MDR, une télémétrie indépendante de tout fournisseur à partir de technologies de sécurité tierces, proposant ainsi une visibilité et une détection sans précédent pour divers environnements opérationnels.

Pour en savoir plus

Pour obtenir plus d’informations sur Sophos MDR et pour approfondir l’un de ces domaines, visitez notre site Web ou bien contactez l’un de nos experts en sécurité. Nous souhaitons comprendre les besoins de votre entreprise et comment nous pouvons vous aider à obtenir de meilleurs résultats en matière de cybersécurité.

Billet inspiré de The Gartner® Market Guide for Managed Detection and Response Services, sur le Blog Sophos.