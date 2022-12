Sophos nommé meilleur fournisseur de sécurité MDR, endpoint, réseau et anti-malware pour le gouvernement américain

Je suis ravi de vous annoncer que Sophos a été désigné par American Security Today comme le meilleur fournisseur de sécurité MDR (Managed Detection and Response), endpoint, réseau et anti-malware pour les organisations gouvernementales américaines. Sophos est Lauréat Platinum des “ASTORS” Homeland Security Awards 2022, qui récompensent les solutions leaders du marché utilisées par les agences et entités gouvernementales, ainsi que par les entreprises de toutes tailles aux États-Unis.

La cybersécurité de notre nation a atteint un point de basculement critique, ciblée toujours plus par une avalanche de cyberattaques complexes et en constante évolution, comme en témoigne le rapport Sophos 2023 sur les menaces. Sophos s’engage à aider les agences fédérales afin qu’elles puissent faire évoluer leurs défenses en matière de cybersécurité avec des solutions innovantes et une détection et une réponse aux menaces pilotées par des experts. Ces dernières récompenses confirment d’ailleurs que Sophos fournit aux équipes de première ligne, aux États-Unis, la meilleure protection du secteur.

Comme l’explique Tammy Waitt, directrice éditoriale d’American Security Today, “les nominations ‘ASTORS’ prennent en compte l’innovation technique, l’interopérabilité, l’impact spécifique au sein de la catégorie, l’impact global sur le secteur, la pertinence par rapport à d’autres technologies du secteur et la faisabilité d’une potentielle utilisation en dehors du secteur. Les gagnants sont sélectionnés par notre panel d’experts d’American Security Today, et les ‘ASTORS’ Homeland Security Awards comportent plusieurs niveaux : Platinum, Gold, Silver et Bronze.”

Sophos se positionne comme le meilleur fournisseur de réponse gérée aux cybermenaces (Best Cyber Managed Threat Response) avec Sophos MDR, un service leader du secteur utilisé par plus de 13 000 organisations pour la chasse, la détection et la réponse aux menaces 24h/24 et 7j/7. Notre service, récemment étendu, intègre désormais la télémétrie à partir de technologies de sécurité tierces, offrant ainsi une visibilité et une détection sans précédent dans divers environnements opérationnels.

Sophos domine également en tant que meilleure solution contre les menaces endpoint (Best Endpoint Threat Solution) et meilleure solution anti-malware (Best Anti-Malware Solution) avec Sophos Intercept X with XDR, et enfin meilleure solution de sécurité réseau (Best Network Security Solution) avec Sophos Firewall. Ces solutions font partie intégrante de l’écosystème de cybersécurité adaptatif de Sophos (Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem) où l’intelligence sur les menaces est partagée, en temps réel, avec la large gamme de solutions et de services de Sophos pour une réponse aux attaques plus rapides et plus contextuelles. De plus, les solutions de sécurité de Sophos s’appuient sur une intelligence sur les menaces prédictive, en temps réel, et issue de recherches intensives provenant de Sophos X-Ops, et sont facilement gérées depuis la plateforme Cloud Native Sophos Central ou bien via Sophos MDR.

La liste complète des Lauréats est disponible en ligne.

Billet inspiré de Sophos named best MDR, endpoint, network, and anti-malware security provider for U.S. Government, sur le Blog Sophos.