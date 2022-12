Le service Sophos MDR intègre désormais une télémétrie indépendante de tout fournisseur

Sophos vient d’annoncer le lancement de Sophos Managed Detection and Response (MDR) avec de nouvelles capacités de détection et de réponse aux menaces à la pointe du secteur. Sophos est le premier fournisseur de sécurité Endpoint à intégrer, dans son offre MDR, une télémétrie indépendante de tout fournisseur à partir de technologies de sécurité tierces, proposant ainsi une visibilité et une détection sans précédent pour divers environnements opérationnels.

Avec Sophos MDR, les clients peuvent choisir d’utiliser les meilleures technologies de sécurité de Sophos, des solutions tierces ou bien une combinaison des deux. La télémétrie au niveau de l’ensemble de l’environnement client est automatiquement consolidée, corrélée et priorisée grâce aux informations provenant de l’écosystème de cybersécurité adaptatif de Sophos (Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem) et de Sophos X-Ops, notre unité spécialisée dans l’intelligence sur les menaces pour accélérer la détection, l’investigation et la réponse aux menaces et fournir ainsi des résultats de cybersécurité supérieurs.

Amélioration de la protection contre les ransomwares et les violations

La seule façon de détecter et de neutraliser de manière efficace des attaquants déterminés qui utilisent de plus en plus de manière combinée des outils de pentest, des identifiants volés et d’autres tactiques furtives pour manœuvrer sans être détectés, c’est d’être en permanence à l’affut, 24h/24 et 7j/7, et d’utiliser des signaux provenant de sources d’événements très variées ainsi qu’une intelligence sur les menaces exploitables concernant les comportements en temps réel des attaquants.

Les entreprises ont du mal à suivre le rythme imposé par des adversaires, solides financièrement, et qui innovent et industrialisent en permanence leur capacité à échapper de manière autonome aux technologies défensives. Sophos MDR découvre et intercepte ces différentes phases avant qu’elles ne débouchent sur une violation de données, un ransomware ou tout autre compromission coûteuse.

Plus nous pourrons voir, plus vite nous pourrons agir. En tirant parti des technologies déjà en place, au niveau des systèmes endpoint, du réseau, des messageries, des pare-feu, du Cloud et des services d’identité, pour accélérer la détection et la réponse aux menaces, Sophos MDR est ainsi capable de réduire les cyber-risques tout en augmentant le retour sur investissement des solutions de sécurité existantes.

Étude de cas : une tentative de violation

Le programme d’accès anticipé (EAP) du nouveau service MDR aux capacités étendues, qui a d’ailleurs rencontré un vif succès, a déjà pu montrer les résultats de sécurité remarquables qui pouvaient être obtenus en combinant l’expertise en matière de détection, d’investigation et de réponse aux menaces de l’équipe Sophos MDR avec une télémétrie Sophos et tierce. Dans un cas récent impliquant un vol d’identifiants, une technique courante qui permet aux adversaires de se faire passer pour des utilisateurs légitimes, Sophos MDR a exploité les informations de la solution Email Security du client, provenant d’un fournisseur tiers, pour détecter et répondre à une tentative de violation. Découvrez le récit complet en parcourant notre article dédié.

Sophos Breach Protection Warranty

Les clients Sophos MDR sont ainsi beaucoup plus sereins grâce à notre service. Aujourd’hui, nous souhaitons vraiment aller encore plus loin avec la nouvelle garantie Sophos Breach Protection Warranty qui couvre jusqu’à 1 million de dollars (USD) de frais de réponse pour les entreprises protégées par Sophos MDR Complete, notre offre MDR la plus complète. La garantie Sophos Breach Protection Warranty est automatiquement incluse avec tous les achats et renouvellements d’abonnements annuels de Sophos MDR Complete via le vaste réseau de partenaires/revendeurs de Sophos, et elle est souscrite par Sophos.

Commencez dès aujourd’hui

Sophos MDR prend littéralement le marché d’assaut. Plus de 13 000 entreprises font déjà confiance à Sophos pour la détection, l’investigation et la réponse aux menaces 24h/24 et 7j/7, ce qui en fait le service MDR le plus fiable au monde. Visitez notre site Web pour en savoir plus sur notre service et sur les intégrations tierces et n’hésitez pas à programmer un rendez-vous téléphonique avec un de nos experts Sophos en sécurité.

Afin de récompenser leur engagement envers Sophos, tous les clients existants de Managed Threat Response ont été automatiquement mis à niveau vers Sophos MDR Complete, notre nouvelle offre de premier plan, sans frais, et peuvent commencer à profiter des avantages gratuits (pour les technologies Sophos et Microsoft) et des packs d’intégration complémentaires pour étendre dès aujourd’hui la détection et la réponse aux menaces au niveau de l’ensemble de leur écosystème. Pour démarrer dès maintenant, contactez votre interlocuteur ou partenaire Sophos.

Billet inspiré de Sophos MDR service now integrates vendor agnostic telemetry, sur le Blog Sophos.