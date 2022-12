Sophos Firewall nommé meilleure solution de sécurité réseau par CRN®

Nous sommes ravis d’annoncer que Sophos Firewall a été nommé meilleure solution de sécurité réseau pour les petites et moyennes entreprises par CRN®, une marque de The Channel Company. Cette reconnaissance marque la septième nomination consécutive de Sophos en tant que Lauréat des Tech Innovator Awards de CRN, qui récompensent les technologies les plus innovantes au niveau du Channel.

“Sophos Firewall est une couche de protection essentielle contre le trafic malveillant et les acteurs malveillants ciblant les entreprises et les utilisateurs distants qui évoluent dans l’environnement professionnel hybride actuel”, a déclaré Raja Patel, senior vice president of products chez Sophos. “Les processeurs de flux Xstream programmables de Sophos Firewall nous permettent d’innover et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et capacités au fil du temps, sans avoir nécessairement à passer par une mise à niveau matérielle. Cette possibilité offre à notre Channel et à nos clients une plateforme évolutive qui s’inscrit dans la durée avec une valeur ajoutée considérable qui continue de croître à chaque version.

Sophos Firewall offre une visibilité, une protection et une réponse réseau inégalées pour les entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs. Cette solution offre la meilleure protection du secteur contre les menaces zero-day, en identifiant et en bloquant les menaces avancées. De plus, son architecture Xstream innovante et unique est conçue pour offrir des niveaux de performances exceptionnels en matière d’accélération du trafic des applications majeures de type SaaS (Software-as-a-Service), SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) et Cloud.

Dans le cadre de l’écosystème de cybersécurité adaptatif de Sophos (Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem), Sophos Firewall partage l’intelligence sur les menaces en temps réel avec la large gamme de solutions et de services de Sophos pour une protection, une détection et une réponse plus rapides, plus contextuelles et synchronisées. Cet écosystème est, de plus, alimenté par une intelligence sur les menaces prédictive, en temps réel et issue de recherches intensives provenant de Sophos X-Ops, une task force transversale reliant les SophosLabs, Sophos SecOps et SophosAI, qui est facilement gérée depuis la plateforme Sophos Central Cloud Native ou par Sophos Managed Détection et réponse (MDR).

N’oubliez pas que le nouveau Sophos Firewall v19.5 est actuellement en accès anticipé et sera globalement disponible ce mois-ci. Cette série d’articles couvre toutes les nouvelles fonctionnalités.

“Nos CRN Tech Innovator Awards récompensent les fournisseurs de technologies qui ont le plus grand impact sur la transformation numérique au niveau des fournisseurs de solutions avec des produits et services uniques et de pointe”, a déclaré Blaine Raddon, CEO de The Channel Company. “J’ai le plaisir de féliciter chacun de nos Lauréats du Tech Innovator Award 2022 de CRN. Nous sommes ravis de reconnaître ces fournisseurs de premier plan qui stimulent la transformation et l’innovation au sein de l’univers informatique”.

Les résultats du Tech Innovator Awards seront publiés dans le numéro de décembre de CRN et peuvent être consultés en ligne sur la page dédiée.

Billet inspiré de Sophos Firewall named best network security solution by CRN®, sur le Blog Sophos.