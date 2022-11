Sophos obtient des scores parfaits dans le rapport sur la protection endpoint de SE Labs

Nous sommes ravis d’annoncer que les produits de sécurité endpoint de Sophos ont été classés parmi les meilleurs du secteur dans les tests de protection de SE Labs au troisième trimestre 2022, obtenant ainsi des notes AAA dans tous les domaines.

Sophos a obtenu une note de 100 % pour la précision de la protection (Protection Accuracy), la reconnaissance du contenu légitime (Legitimate Accuracy) et les performances globales de la solution (Total Accuracy) dans les catégories Enterprise et SME lors de cette dernière série de tests.

Après l’annonce des résultats, Simon Edwards, CEO de SE Labs, a déclaré :

“Sophos Intercept X a stoppé toutes les menaces et autorisé toutes les applications légitimes. La note AAA est bien méritée et montre que Sophos va bien au-delà des fonctionnalités de base. La solution peut gérer à la fois les menaces courantes et personnalisées, sans bloquer pour autant les logiciels qui doivent être exécutés sur votre ordinateur”.

Protection alimentée par une intelligence sur les menaces de pointe

Nos solutions endpoint incluent Sophos Intercept X et Sophos XDR (Extended Detection and Response), qui combinent la technologie anti-ransomware, l’intelligence artificielle du Deep Learning, la prévention des exploits et la prévention contre les adversaires actifs pour stopper les attaques.

Toutes nos solutions s’appuient sur l’intelligence sur les menaces de Sophos X-Ops, une task force transversale reliant les SophosLabs, Sophos SecOps et SophosAI, qui offre une expertise approfondie au niveau de l’environnement d’attaque. Grâce à cette compréhension globale, nous pouvons construire des défenses puissantes et efficaces contre les menaces les plus avancées.

Les solutions endpoint Sophos sont facilement gérées depuis la plateforme Cloud Native Sophos Central ou via Sophos Managed Detection and Response, un service MDR managé 24h/24 et 7j/7 et utilisé par plus de 12 600 entreprises dans le monde.

L’importance des tests tiers de haute qualité

Chez Sophos, nous accordons une grande importance aux tests indépendants de haute qualité et participons à de nombreux autres tests tout au long de l’année.

Comme le dit Simon Reed, vice-président senior des SophosLabs, “Sophos croit en l’importance des informations et de la transparence offertes par une participation régulière à des tests tiers.

Bien sûr, ces tests sont plus utiles lorsqu’ils évaluent les solutions en utilisant des scénarios réels. Comme l’explique Simon Edwards de SE Labs :

“Quel niveau d’exigence souhaitez-vous que vos tests de sécurité atteignent ? Nous pouvons prendre un produit, scanner un vrai virus et enregistrer qu’il a bien détecté une menace. Fantastique, mais qu’est-ce que cela nous dit vraiment ? Il s’agit d’un test très basique qui vérifie uniquement que le logiciel est réellement un produit anti-malware. Vous ne pouvez pas dire s’il est meilleur que d’autres produits anti-malware, car il ne s’agit que d’un seul fichier analysé et détecté. Vous ne savez même pas si le produit pourrait efficacement vous protéger contre la menace, vous avez juste qu’il l’a effectivement bien détectée. Nous devons placer la barre plus haut et lancer une plus large gamme d’attaques contre les produits. Chaque solution était exposée aux mêmes menaces, qui consistaient en un mélange d’attaques ciblées utilisant des techniques bien établies et des menaces du domaine public propagées via la messagerie et le Web, et qui se sont révélées être actives sur Internet au moment du test.

Chez Sophos, nous sommes ravis de nos performances exceptionnelles lors des derniers tests SE Labs et, plus important encore, de pouvoir fournir à nos clients une protection endpoint de pointe qui protège même contre les adversaires les plus avancés.

Testez Sophos par vous-même

Sophos défend plus de 500 000 entreprises contre les adversaires actifs, les ransomwares, le phishing, les malwares, etc. Discutez avec nos experts en sécurité pour savoir comment nous pouvons vous aider et testez nos solutions dès aujourd’hui.

Billet inspiré de Sophos earns perfect scores in SE Labs endpoint protection report, sur le Blog Sophos.