Sophos Firewall reconnu ‘Strong Performer’ dans The Forrester Wave™ : Enterprise Firewalls, Q4 2022

Sophos est fier d’annoncer qu’il a été reconnu ‘Strong Performer’ dans The Forrester Wave™ : Enterprise Firewalls, Q4 2022. Nous faisions partie d’un groupe restreint d’entreprises qui ont été invitées à participer à ce rapport, et nous pensons que cette implication est due à la taille, à la force et au fort développement de notre base de clients Sophos Firewall.

Forrester a identifié les 10 meilleurs éditeurs du marché, a mené une évaluation approfondie suivant 25 critères, et Sophos a obtenu le deuxième score le plus élevé dans la catégorie ‘Strategy’.

Sophos a reçu la note la plus élevée possible concernant les critères suivants : Product Vision, Execution Roadmap, et Supporting Products and Services, lesquels appartenaient tous à la catégorie ‘Strategy’. Nous pensons que cette reconnaissance témoigne de la mise en œuvre agressive de notre stratégie et de notre roadmap qui a abouti à plusieurs lancements révolutionnaires. Ces lancements incluent notre architecture Xstream, la puissante gamme de produits de la série XGS avec les processeurs de flux Xstream et l’ajout récent des capacités Xstream SD-WAN, offrant à nos clients et partenaires channel une protection et des performances de pointe différenciées.

Selon le rapport Forrester : “Sophos a une vision audacieuse à court terme pour la sécurité des réseaux hybrides… [et a] ajouté à la fois le Cloud et le ZTNA sur-site, en s’appuyant sur une architecture périphérique Zero Trust”.

Sophos Firewall a également reçu les notes les plus élevées possible concernant les critères suivants : Efficacy et Threat Intelligence. Nous améliorons continuellement la technologie de sécurité de Sophos Firewall avec le soutien de notre équipe Sophos X-Ops, mondialement reconnue, qui exploite l’intelligence sur les menaces prédictive, en temps réel, basée sur des observations concrètes et provenant des SophosLabs, de SophosAI et de nos équipes Sophos SecOps. Ensemble, cette collaboration et cette intégration offrent des capacités de protection, de détection et de réponse plus fortes et innovantes. Sophos Firewall est également intégré de manière unique à nos plateformes XDR et MDR next-gen pour offrir une visibilité et une réponse inégalées aux menaces actives.

Selon le rapport Forrester : “Sophos excelle en matière d’efficacité et de mise en quarantaine… des clients véritablement enthousiastes ont cité l’intégration de l’éditeur avec son logiciel endpoint qui peut mettre en quarantaine automatiquement les hôtes infectés (ou pour lesquels des signaux-heartbeat sont manquants).

Pour résumer, le rapport Forrester a conclu ainsi : “Sophos convient parfaitement aux petites et moyennes entreprises avec des utilisateurs sur-site ou de nombreux sites distribués”.

Un lien vers le rapport complet sera bientôt disponible.

Sophos Firewall et les appliances de la série XGS

Sophos Firewall et les appliances de la série XGS avec les processeurs de flux Xstream dédiés offrent le nec plus ultra en matière de visibilité, protection et réponse au niveau des pare-feu next-gen avec une accélération des applications SD-WAN, une inspection TLS haute performance et une puissante protection contre les menaces basée sur l’apprentissage automatique (ML).

Billet inspiré de Sophos Firewall Recognized as a Strong Performer in The Forrester Wave™: Enterprise Firewalls, Q4 2022, sur le Blog Sophos.