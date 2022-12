Présentation de la garantie Sophos Breach Protection Warranty

Les clients Sophos MDR me disent souvent que notre service MDR (Managed Detection and Response) géré 24h/24 et 7j/7 leur offre une tranquillité d’esprit incroyable. D’une part, les dirigeants apprécient d’avoir la garantie que leur entreprise soit bien protégée même contre les cyberattaques les plus avancées, et d’autre part les professionnels IT passent, quant à eux, de bien meilleures nuits en sachant que les experts Sophos protègent leur environnement.

Aujourd’hui, nous allons encore plus loin au niveau de cette sérénité avec l’introduction de la garantie Sophos Breach Protection Warranty qui couvre jusqu’à 1 million de dollars de frais de réponse.

La garantie est automatiquement incluse avec tous les nouveaux achats et renouvellements d’abonnements annuels Sophos MDR Complete via notre vaste réseau de partenaires/revendeurs. Elle s’applique également à Sophos MDR Complete lors de l’achat de l’un des packs d’intégration qui permettent aux analystes en sécurité d’exploiter les signaux provenant d’une technologie de sécurité tierce pour accélérer la détection et la réponse.

En cherchant à refléter la réalité des environnements complexes actuels, la garantie couvre les systèmes Endpoint (appareils Windows et Mac) et les serveurs, reste active pendant toute la durée de l’abonnement et est disponible dans tous les pays où nous opérons.

Afin d’aller encore plus loin et de vous montrer le niveau de confiance que nous avons dans les solutions de sécurité haut de gamme que nous offrons, tous les jours, aux clients du monde entier, nous souscrivons nous-mêmes cette garantie à 100 %, et ce sans passer par l’intermédiaire de compagnies d’assurance tierces.

Consultez la fiche technique de la garantie Sophos Breach Protection Warranty pour obtenir plus de détails.

Une demande accrue pour bénéficier des services d’opérations de sécurité de Sophos

La cybersécurité est devenue trop complexe pour que la plupart des entreprises puissent, seules, la gérer efficacement. Alors que des adversaires, solides financièrement, déploient des tactiques furtives pour manœuvrer sans être détectés, les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs se tournent de plus en plus vers le service Sophos MDR pour être assistées.

Avec Sophos MDR, notre équipe de spécialistes en opérations de sécurité, présente au niveau mondial, surveille et sécurise votre environnement 24h/24, 7j/7 et 365j/an. En exploitant les signaux de vos outils de sécurité existants au niveau des systèmes endpoint, pare-feu, services d’identité, emails et réseaux, ainsi que l’expertise de Sophos X-Ops en matière de menaces, nous détectons, investiguons et remédions aux attaques humaines avancées avant qu’elles n’impactent votre entreprise.

Sophos MDR rassemble l’expertise de plus de 500 professionnels en matière d’opérations de sécurité, y compris des experts en malwares, des chasseurs de menaces dédiés et des spécialistes de la neutralisation d’attaques. Avec un délai moyen entre la détection et la résolution de seulement 38 minutes, nous permettons aux clients de garder une longueur d’avance sur les attaquants tout en les protégeant contre des attaques et incidents de ransomware dévastateurs.

Le service MDR le plus fiable du marché

Sophos MDR est le service MDR (Managed Detection and Response) le plus fiable au monde qui sécurise plus de 13 000 entreprises aux quatre coins de la planète. Les demandes pour bénéficier de notre service leader du marché augmentent rapidement avec plus d’un millier de nouveaux clients qui nous ont rejoint au cours des deux derniers mois seulement.

Plus nous pourrons voir, plus vite nous pourrons agir. Cette augmentation du nombre de clients offre une télémétrie inégalée en matière de menaces, accélérant ainsi encore davantage l’investigation et la réponse aux incidents. De plus, cette capacité nous permet d’offrir une “immunité communautaire”, grâce à laquelle une expérience vécue dans un environnement client donné deviendra rapidement une protection supérieure pour tous.

Pour en savoir plus

Programmez un appel téléphonique avec l’un de nos experts pour discuter de vos objectifs en matière de sécurité et de la manière avec laquelle nous pouvons vous aider à renforcer vos cyberdéfenses grâce à une détection et une réponse gérées 24h/24 et 7j/7. Pour obtenir plus d’informations sur le service Sophos MDR, rendez-vous sur notre site Web et n’hésitez pas à découvrir la présentation de notre service MDR.

Billet inspiré de Introducing the Sophos Breach Protection Warranty, sur le Blog Sophos.