Intercept X for Mobile excelle dans le dernier rapport d’AV-TEST

Nous sommes ravis que l’efficacité de notre protection ait une fois de plus été validée par l’organisme de test indépendant AV-TEST.

Lors de la dernière série de tests, Sophos Intercept X for Mobile avait obtenu les meilleurs scores en matière de protection contre les malwares, tout en affichant un impact négligeable au niveau des ressources système. Les études d’AV-TEST utilisent des malwares récemment identifiés pour mesurer l’efficacité des produits de sécurité contre les menaces émergentes.

Les attaques mobiles augmentent

Obtenez Intercept X for Mobile : Android | iOS

Il ne fait aucun doute que les appareils mobiles continuent d’être une cible de choix pour les pirates, les créateurs de malwares et les attaquants. Les appareils Android et iOS stockent souvent de grandes quantités de données sensibles, en particulier dans les emails et les pièces jointes sous forme de fichiers, et ont accès aux ressources et applications de l’entreprise.

Lors d’une attaque mobile, particulièrement menaçante, que nous avons observée récemment, des attaquants utilisaient l’ingénierie sociale pour profiter de la pandémie COVID-19 afin de s’attaquer aux personnes vulnérables, et sans méfiance, grâce à de fausses applications de traçage de contacts (contact tracing).

Après un examen plus approfondi mené par les SophosLabs, ces fausses applications se sont révélées être des malwares dotés de diverses capacités malveillantes, notamment l’accès aux messages et aux appels téléphoniques, ainsi que la possibilité de voler des identifiants.

Une autre menace récente permettait la modification d’applications légitimes pour y inclure du contenu Trojanisé. Les applications ont été modifiées pour mettre en œuvre tous les niveaux de surveillance des appareils avant d’exfiltrer les données utilisateur vers des serveurs de type Command & Control.

En plus des menaces au niveau des applications, les appareils mobiles peuvent également être attaqués par d’autres moyens, tels que les sites de phishing, l’interception du trafic Wi-Fi et les vulnérabilités du système d’exploitation.

Exploitez au maximum votre protection mobile

Les menaces mobiles permanentes telles que celles-ci rendent encore plus importante la sécurisation des appareils et des données qu’ils contiennent. La solution Mobile Threat Defense (MTD) de Sophos, Intercept X for Mobile, permet aux clients de protéger les appareils Android, iOS et Chrome OS contre toute une gamme d’attaques, notamment les malwares, le phishing et l’interception Wi-Fi.

Intercept X for Mobile est géré via Sophos Central, signifiant ainsi que les clients peuvent protéger en parallèle les postes de travail, les serveurs et les appareils mobiles, en utilisant la même technologie de pointe basée sur le deep learning.

La solution s’intègre également à une large gamme de plateformes MDM/UEM tierces, notamment Microsoft Intune, offrant aux clients la flexibilité de protéger les appareils au sein de leur infrastructure de sécurité existante.

Billet inspiré de Intercept X for Mobile aces AV-TEST report, sur le Blog Sophos.