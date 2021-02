Service Sophos Rapid Response : le rapport d’impact de la société 451 Research

La société internationale de recherche et de conseil 451 Research (qui fait partie de S&P Global Market Intelligence) a publié une évaluation complète de Sophos Rapid Response, notre service de réponse ultra-rapide aux cyber-incidents.

Découvrez le rapport dès maintenant !

451 Research qualifie Sophos Rapid Response de service de réponse d’urgence attrayant, non seulement pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi pour les grandes entreprises, et souligne le modèle d’engagement de 45 jours, à tarif fixe, comme “unique sur un marché connu pour proposer des modèles libres avec une tarification horaire, des engagements annuels et, parfois, des délais de réponse trop longs”.

L’expertise en réponse aux incidents est l’une des principales compétences en matière de cybersécurité qui manquent aux équipes IT, juste derrière l’expertise en termes de plateforme Cloud, selon une étude intitulée “Voice of the Enterprise (VotE) : Information Security, Organizational Dynamics 2020” menée par 451 Research.

De plus, l’enquête VotE a révélé que les niveaux de compétences en matière de sécurité dans les entreprises étaient insuffisants, les équipes IT n’ayant pas les moyens de relever les défis de cybersécurité auxquels ces entreprises étaient confrontées.

Une récente enquête menée par Sophos confirme ces résultats : en effet, 81% des responsables IT affirment que la capacité à trouver et à retenir des professionnels de la cybersécurité qualifiés est un défi majeur qui impacte la mise en œuvre d’une stratégie de cybersécurité efficace*.

Ce manque de capacité et d’expertise internes pousse de nombreuses entreprises à externaliser leur cybersécurité. Sophos Rapid Response permet aux équipes IT de combler le manque de compétences et de ressources en cybersécurité en s’appuyant sur l’équipe d’experts internes de Sophos.

Découvrez l’étude complète de 451 Research afin d’obtenir à la fois une analyse approfondie du marché des services de réponse aux incidents et une appréciation impartiale du service Sophos Rapid Response.

Lors d’une cyberattaque, chaque seconde compte …

Faire face à une cyberattaque est une course contre la montre : vous devez stopper votre adversaire avant qu’il ne puisse atteindre ses objectifs. Sophos Rapid Response vous permet de sortir rapidement de cette zone de danger grâce à notre équipe distante, disponible 24h/24 et 7j/7, composée d’experts en réponse aux incidents, d’analystes et de traqueurs de menaces.

Pour obtenir plus d’informations sur le, contactez votre représentant Sophos ou bien visitez le site www.sophos.com/rapidresponse

*Sophos – Cybersécurité : Le Défi Humain

Billet inspiré de 451 Research Impact Report on Sophos Rapid Response service, sur le Blog Sophos.