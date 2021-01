Les API Sophos EDR Live Discover sont maintenant disponibles globalement

Live Discover change véritablement la donne pour Sophos EDR. Grâce à lui, les entreprises peuvent consulter en direct des données incroyablement détaillées, directement à partir des endpoints eux-mêmes, et ce en temps réel !

Avec les nouvelles API Live Discover, les partenaires et les clients Sophos sont désormais en mesure d’exploiter les requêtes programmatiques, facilitant ainsi plus que jamais la réponse rapide aux menaces à grande échelle et la création d’une multitude de nouvelles fonctionnalités dans nos intégrations.

Guide pour bien démarrer

Voici quelques détails pour vous aider à utiliser ces API.

Tout d’abord, consultez notre guide pour bien démarrer avec Live Discover, qui vous accompagnera tout au long du flux de travail : de la compréhension des requêtes disponibles à l’exécution réelle de ces dernières, avec des exemples de requêtes cURL et de réponses JSON.

Assurez-vous également de consulter la documentation sur les méthodes Live Discover et obtenez de l’aide de la part de notre communauté Sophos Central API si vous en avez besoin.

De plus, pour offrir le support nécessaire à notre base de développeurs, nous avons publié une collection Postman dans notre référentiel GitHub public. Cette dernière contient notre suite complète d’API, notamment les API Live Discover, et permet aux développeurs et aux non-développeurs de …

Simuler des flux d’API.

Demander et recevoir des réponses de nos API sans avoir besoin d’un codage détaillé.

Traiter les éventuels problèmes de manière autonome, évitant ainsi d’avoir à contacter Sophos pour obtenir une assistance.

Nous espérons que vous apprécierez ces nouvelles fonctionnalités puissantes autant que nous avons aimé les développer. Et si vous êtes nouveau client Sophos EDR, visitez Sophos.com/EDR pour obtenir plus d’informations et pour démarrer votre essai gratuit.

Billet inspiré de Sophos EDR Live Discover APIs are now generally available, sur le Blog Sophos.