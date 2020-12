Comment démarrer rapidement avec Sophos sur AWS (Amazon Web Services)

Sophos Professional Services est un service de livraison et d’installation haut de gamme qui offre le moyen le plus rapide de déployer et de configurer en toute sécurité la gamme complète des produits de cybersécurité Sophos.

À mesure que les entreprises migrent vers le Cloud, elles souhaitent utiliser leurs solutions logicielles préférées sur AWS (Amazon Web Services). Les clients AWS font souvent appel aux services professionnels de Sophos pour sécuriser leurs logiciels et leur infrastructure dans le Cloud. Jusqu’à présent, les clients AWS devaient trouver et contracter des services professionnels en dehors d’AWS Marketplace et ne pouvaient pas identifier les logiciels et les services associés via une unique démarche d’achat. Avec les services professionnels de Sophos disponibles sur AWS Marketplace, les clients ont un moyen simplifié et centralisé d’acheter et d’être facturés pour les logiciels et les services associés. Les clients peuvent rationaliser davantage leurs achats de logiciels avec des conditions contractuelles standards pour simplifier et accélérer les cycles d’achat.

Une stratégie de cybersécurité efficace doit inclure une défense par couches, comprenant la sécurité du réseau, la protection de la charge de travail dans le Cloud, la gestion de la posture de sécurité du Cloud ainsi que les systèmes endpoint. Sophos Professional Services peuvent vous aider à y parvenir.

Les solutions de sécurité Sophos font partie d’une plateforme de sécurité Cloud complète approuvée par plus de 150 000 clients. Une sélection des offres Sophos disponibles sur AWS Marketplace est incluse ci-dessous, tandis que d’autres sont disponibles sur www.sophos.com/cloud.

Sophos Professional Services: https://soph.so/aws-pro

Sophos XG Firewall Standalone (essai gratuit): https://soph.so/xg-firewall-payg

Sophos UTM Standalone ou HA (essai gratuit): https://soph.so/utm-payg

Sophos UTM Auto Scaling: https://soph.so/utm-autoscaling-payg

Sophos Cloud Optix (CSPM avec version gratuite): https://soph.so/cloud-optix

Nos experts qualifiés veilleront à ce que votre entreprise tire le meilleur parti de notre technologie avec des vérifications de l’état de sécurité, des déploiements à démarrage rapide, une formation dans les régions Sophos concernées, une assistance pour les services managés, etc.

Billet inspiré de Announcing the fastest way to get started with Sophos on AWS, sur le Blog Sophos.