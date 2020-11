Sophos nommé “Visionary” par le Carré Magique Gartner 2020 dans la catégorie Network Firewalls

Selon nous, cette nomination dans le Carré Magique Gartner 2020 s’inscrit dans une démarche qui souhaite mettre l’accent sur notre engagement continu en matière d’innovation et de leadership dans notre secteur.

L’atout majeur de Sophos XG Firewall, qui lui donne toute sa puissance, est la sécurité synchronisée, notre intégration de type XDR qui permet à nos endpoints, pare-feu et autres solutions de sécurité next-gen de partager des informations et d’automatiser la détection et la réponse avec une efficacité impossible à atteindre pour les solutions ponctuelles isolées. Les clients ont déclaré qu’ils auraient dû doubler leur effectif de sécurité pour maintenir le même niveau de protection sans la sécurité synchronisée. Ils nous ont également dit qu’ils avaient subi moins d’incidents de sécurité et avaient pu identifier et réagir plus rapidement aux problèmes qui étaient apparus.

Les capacités XDR (Extended Detection and Response) qui réduisent la complexité en matière de configuration de la sécurité, de la détection des menaces et de la réponse sont devenues l’un des besoins les plus critiques. En effet, à l’heure actuelle les responsables de la gestion de la sécurité et des risques luttent avec beaucoup trop d’outils de protection provenant de différents éditeurs avec trop peu d’intégration des données et un manque de réponse orchestrée.

“Les principales propositions de valeur d’un produit XDR sont d’améliorer la productivité des opérations de sécurité et d’améliorer les capacités de détection et de réponse en intégrant davantage de composants de sécurité dans un ensemble unifié qui offre plusieurs flux de télémétrie, en présentant des options concernant plusieurs formes de détection et en permettant de déployer simultanément plusieurs méthodes de réponse”. Gartner, “Innovation Insight for Extended Detection and Response” (2020)

Nous pensons que cette reconnaissance de la part de Gartner récompense notre innovation en matière de capacités XDR ainsi que notre compréhension claire des besoins des responsables de la sécurité afin d’obtenir une plus grande visibilité, une gestion plus facile et une détection et une réponse aux menaces améliorées au niveau de l’ensemble de leur écosystème.

Gardez une longueur d’avance sur l’évolution du paysage des menaces

Les adversaires avancés changent et intensifient continuellement leurs Tactiques, Techniques et Procédures (TTP) afin de contourner les contrôles de sécurité hérités, prolonger leur présence ou encore échapper à la détection et au final lancer des attaques réussies. En 2020, en particulier, les groupes adverses et les souches de malwares ont évolué, comme en témoignent Maze, WastedLocker ainsi que d’autres attaques de ransomwares modernes.

Suivre le rythme des attaques sophistiquées nécessite une innovation constante. Plus tôt cette année, nous avons lancé une nouvelle architecture “Xstream” pour Sophos XG Firewall, inaugurant une multitude de fonctionnalités nouvelles et améliorées, notamment :

Une inspection de type TLS 1.3 pour détecter les malwares dissimulés : le nouveau moteur TLS, indépendant de tout port, double les performances des opérations de chiffrement par rapport aux versions XG précédentes.

: le nouveau moteur TLS, indépendant de tout port, double les performances des opérations de chiffrement par rapport aux versions XG précédentes. Des performances optimisées au niveau des applications critiques : les nouveaux contrôles de politique FastPath accélèrent, jusqu’à atteindre une vitesse similaire à celle des réseaux filaires, les performances des applications et du trafic SD-WAN, notamment Voice-over-IP, le SaaS, entre autres.

: les nouveaux contrôles de politique FastPath accélèrent, jusqu’à atteindre une vitesse similaire à celle des réseaux filaires, les performances des applications et du trafic SD-WAN, notamment Voice-over-IP, le SaaS, entre autres. Une analyse des menaces avec l’Intelligence des SophosLabs : protection contre les menaces zero-day et les variantes de ransomwares émergentes avec de multiples modèles d’apprentissage automatique de premier plan ainsi que des informations inégalées sur les fichiers suspects entrant dans votre réseau.

: protection contre les menaces zero-day et les variantes de ransomwares émergentes avec de multiples modèles d’apprentissage automatique de premier plan ainsi que des informations inégalées sur les fichiers suspects entrant dans votre réseau. Une analyse adaptative du trafic : le moteur DPI (Deep Packet Inspection) nouvellement amélioré évalue les risques de manière dynamique et les fait correspondre avec une analyse des menaces appropriée, améliorant ainsi le débit jusqu’à 33% dans la plupart des environnements réseau.

: le moteur DPI (Deep Packet Inspection) nouvellement amélioré évalue les risques de manière dynamique et les fait correspondre avec une analyse des menaces appropriée, améliorant ainsi le débit jusqu’à 33% dans la plupart des environnements réseau. Une gestion et une création de rapports Cloud totalement intégrées dans Sophos Central : les fonctionnalités de gestion et de création de rapports centralisées de Sophos Central offrent aux clients une gestion de groupe de pare-feu et des rapports Cloud flexibles au niveau de l’ensemble du parc, et ce sans frais supplémentaires.

