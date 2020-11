Sophos Central Firewall Reporting (CFR) : une nouvelle option pour créer des rapports multi-pare-feu

La dernière mise à jour de Sophos Central Firewall Reporting (CFR) Advanced offre la possibilité de créer des rapports au niveau de plusieurs appareils, ce qui vous permet d’obtenir facilement une vue globale sur l’activité du réseau et les menaces au sein de l’ensemble de votre parc.

La création de rapports est également plus accessible dans Sophos Central, avec deux nouvelles options directement au niveau du menu principal sous Firewall Management avec Report Hub Dashboard et Report Generator tools.

Il existe également une nouvelle liste déroulante vous permettant de sélectionner des groupes entiers ou des pare-feu individuels à inclure dans la visualisation et les rapports au niveau du tableau de bord.

De nouveaux éléments au niveau du menu principal (à gauche) permettent d’accéder directement aux outils de création de rapports, tandis qu’une nouvelle liste déroulante (au centre) vous permet de déterminer les pare-feu à inclure dans vos différents rapports.

Ces fonctionnalités sont incluses et automatiquement activées sans frais supplémentaires pour les clients disposant d’un abonnement CFR Advanced.

Cette nouvelle possibilité de créer des rapports multi-pare-feu permet de disposer d’une meilleure visibilité sur votre posture de sécurité au niveau de l’ensemble de votre réseau, et ce en quelques clics seulement. Vous pouvez identifier l’activité des menaces, rapidement et facilement, sur tous vos appareils, notamment les événements sandboxing de fichiers suspects Sandstorm, l’AV, l’IPS, les informations géographiques, et bien plus encore.

Obtenez un aperçu complet de l’activité des menaces au niveau de l’ensemble de votre réseau, et ce en quelques clics seulement.

Comment démarrer ?

Vous pouvez essayer Sophos Central Firewall Reporting (CFR) gratuitement avec un stockage et des fonctionnalités limités pendant environ sept jours en bénéficiant d’une conservation des données afin de pouvoir découvrir son fonctionnement, puis contactez votre partenaire Sophos habituel ou Sophos directement pour utiliser CFR Advanced dès aujourd’hui.

La configuration est simple : connectez-vous simplement au pare-feu et sélectionnez “Central Synchronization” dans le menu principal afin d’ajouter un pare-feu à Sophos Central. Connectez-vous ensuite à Sophos Central pour confirmer.

Migrer à partir de Sophos iView

Sophos iView est une ancienne plateforme de création de rapports de pare-feu qui arrivera en fin de vie à la fin de cette année. Sophos Central Firewall Reporting fournit une plateforme de création de rapports et d’analyse beaucoup plus avancée et évolutive qui remplacera iView, ce qui nous permettra d’accélérer notre roadmap et d’offrir plus rapidement de nouvelles fonctionnalités plus intéressantes.

Si vous utilisez toujours iView, le moment est venu de changer. Cette opération est très simple. Commencez dès aujourd’hui à envoyer vos données de log à Sophos Central.

Ressources supplémentaires

Billet inspiré de Multi-firewall reporting comes to Sophos Central, sur le Blog Sophos.