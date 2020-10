Vous êtes victime d’une attaque ? Sophos Rapid Response est là pour vous aider

Cependant, de nombreuses équipes de cybersécurité internes n’ont pas l’expérience nécessaire pour répondre efficacement aux potentielles violations, et, de plus, bénéficier d’une aide immédiate en provenance d’une ressource extérieure est quasiment mission impossible … jusqu’à aujourd’hui !

Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de Sophos Rapid Response, un nouveau service, géré par une équipe d’experts en réponse aux incidents, qui offre une assistance ultra-rapide contre les menaces actives.

Ce service, qui a déjà aidé des dizaines d’entreprises en mode pilote, est disponible à la fois pour les clients Sophos actuels mais aussi pour des clients non-Sophos.

Chaque seconde compte

Lorsque l’on est la cible d’une attaque, le temps presse. C’est pourquoi le service Rapid Response a été conçu pour être justement rapide. Mais quel est le niveau de rapidité proposé ? La prise en charge (onboarding) s’effectue en quelques heures seulement et la plupart des clients ont pu bénéficier sous 48h du processus de priorisation (triage) permettant de définir les actions à mener.

“J’ai pu constater par moi-même comment l’équipe Sophos Rapid Response a été capable de réduire le bruit global afin de remédier rapidement aux incidents de sécurité, et ce en quelques heures seulement, et de plus les retours des clients sont absolument exceptionnels”, a déclaré Jeremy Weiss, cybersecurity practice lead chez CDW.

L’équipe Rapid Response est experte dans le blocage rapide des attaques avancées, la minimisation des dommages et des coûts ainsi que la réduction du temps nécessaire à la restauration. Qu’il s’agisse d’une infection par ransomware, d’une compromission du réseau ou d’un accès non autorisé tentant de contourner les contrôles de sécurité, l’équipe Rapid Response a tout vu et est parvenue à tout stopper.

Un nouveau type de service de réponse aux incidents

Sophos Rapid Response est véritablement une première dans notre secteur, en offrant un service de réponse aux incidents à distance et à prix fixe, qui traite les attaques de cybersécurité actives pendant toute la durée d’engagement de 45 jours.

Il n’y a pas de frais cachés ou de coûts qui augmentent, et les clients sont protégés pendant toute la durée de l’abonnement de 45 jours. Si la menace revient ou bien si une menace associée émerge, Rapid Response interviendra sans frais supplémentaires.

Contrairement aux services traditionnels de réponse aux incidents (IR), qui sont facturés à l’heure, vous et l’équipe Rapid Response avez le même objectif : à savoir sécuriser l’entreprise le plus rapidement possible. De plus, comme le service est disponible à distance, des actions de réponse peuvent être lancées dès le premier jour.

“Un organisme de bienfaisance fournissant des services en matière de logement et de soutien à des milliers d’adultes vulnérables a été touché par un ransomware, interrompant ainsi les opérations au niveau de l’ensemble de ses plus de 40 installations. L’organisme a sollicité notre aide et nous avons donc immédiatement déployé Sophos Rapid Response. En collaboration avec Sophos Rapid Response, nous avons pu rétablir la situation rapidement afin que l’organisme puisse continuer de venir en aide à tous ceux dans le besoin”, a déclaré Steve Weeks, président de Netcetera.

Vous trouverez plus d’informations sur Sophos Rapid Response en vous rendant sur notre site Web.

Vous êtes intéressé par une détection et une réponse gérées en continu ? Sophos Managed Threat Response (MTR) offre justement des capacités de traque, de détection et de réponse aux menaces en continu, 24h/24 et 7j/7, grâce à un service entièrement managé par une équipe d’experts.

Billet inspiré de Under attack? Sophos Rapid Response is here to help, sur le Blog Sophos.