Cloud Optix : comment Sophos aide à optimiser les dépenses dans le Cloud public

97% des décideurs affirment que le COVID-19 a accéléré la transformation numérique et l’utilisation des services Cloud au sein de leurs entreprises*.

Les clients peuvent avoir un plan stratégique soigneusement élaboré pour la migration vers le Cloud, ou bien ils peuvent être confrontés à des circonstances exceptionnelles telles que le Covid-19 qui les poussent à repenser leur stratégie et à accélérer leur transformation. Dans tous les cas, les entreprises ont toutes un objectif commun : optimiser les coûts IT et ceux liés à la sécurité.

Une telle approche n’est pas différente lorsqu’il s’agit d’une infrastructure Cloud. C’est pourquoi Sophos aide les entreprises à répondre à la question suivante : “Comment puis-je optimiser les coûts AWS et Azure ?“.

Ils peuvent atteindre leurs objectifs avec Cloud Optix, qui fournit une nouvelle gamme d’outils d’optimisation des coûts, permettant ainsi aux clients d’assurer la sécurité et la conformité de l’infrastructure Cloud, tout en réduisant les coûts des services AWS et Azure, le tout grâce à un seul abonnement Cloud Optix.

Disponible pour les clients nouveaux et actuels dès le lancement, Cloud Optix aidera les entreprises à :

Optimiser les coûts d’infrastructure AWS et Azure via une seule console.

Avoir accès aux coûts quotidiens et mensuels de manière exhaustive, ainsi qu’aux filtres intuitifs afin d’analyser facilement et individuellement les environnements Cloud, les services et les régions.

Suivre les dépenses de plusieurs services de manière comparative via un seul écran afin d’améliorer la visibilité et de réduire les dépenses inutiles.

Identifier les activités inhabituelles indiquant d’éventuels abus, en mettant en évidence les principaux services impactant les dépenses avec des alertes personnalisables.

Recevoir des recommandations Sophos indépendantes détaillées pour optimiser les coûts AWS et intégrer à la fois les services AWS Trusted Advisor et Azure Advisor dans la console Cloud Optix .

. Comparer l’analyse mensuelle des modifications granulaires des dépenses en matière de service avec des synthèses claires.

Sophos aide vos équipes à se concentrer sur l’essentiel

Nous sommes tellement confiants dans notre technologie que l’équipe Sophos utilise Cloud Optix pour protéger les environnements Amazon Web Services qui hébergent Sophos Central lui-même : une plateforme de sécurité dans le Cloud approuvée par plus de 150 000 clients. En fait, la raison principale est que Cloud Optix nous indique clairement sur quoi nous devons concentrer notre attention afin de stopper de manière proactive de potentielles violations avant qu’elles ne se produisent : une approche qui est appliquée à la surveillance des dépenses.

Cloud Optix aide les équipes SecOps et DevOps à se concentrer sur leurs vulnérabilités de sécurité les plus critiques et à les corriger avant qu’elles ne soient identifiées et exploitées lors de cyberattaques. Il fournit une image complète de vos actifs Cloud dans des environnements multi-Cloud en surveillant les coûts, en détectant les configurations et les déploiements Cloud non sécurisés, en détectant les anomalies d’accès, les rôles IAM sur-privilégiés et les défaillances en matière de conformité allant du cycle de développement à la sécurité continue des services Cloud live.

Découvrez les économies que vous pouvez réaliser

Cloud Optix fait partie de notre gamme complète de produits et services de sécurité Cloud, notamment EDR, MTR, Firewall, CWPP, CSPM et la sécurité de messagerie SaaS. Vous pouvez démarrer un essai et en savoir plus sur Cloud Optix en vous rendant sur notre page dédiée.

*Source : Raconteur http://rcnt.eu/ixkrd

Billet inspiré de How Sophos helps optimize public cloud spend, sur le Blog Sophos.