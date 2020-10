XG Firewall est à présent disponible pour Nutanix AHV et Nutanix Flow

Sophos XG Firewall a rejoint le solide écosystème, en plein développement, de Nutanix qui permet aux entreprises, au niveau mondial, de faire converger et de virtualiser leur infrastructure IT.

XG Firewall peut maintenant fournir à Nutanix AHV et Nutanix Flow une protection pour les applications en réseau et le trafic dans les environnements virtualisés Nutanix. XG Firewall offre le même type de déploiement simplifié, de gestion et de performances pour lesquels Nutanix AHV est déjà apprécié et reconnu.

Nutanix est le leader du secteur en matière d’infrastructure hyperconvergée (HCI) qui permet de rendre le centre de données et l’infrastructure Cloud sous-jacents invisibles, en les dissociant tout en les plaçant à un niveau supérieur permettant ainsi aux entreprises de se concentrer sur leurs applications et services. L’hyperviseur Nutanix AHV fait converger les Clouds privés, publics et distribués, offrant simplicité et agilité à la gestion des infrastructures.

XG Firewall v18 avec la nouvelle architecture Xstream utilisée sur Nutanix AHV offre une visibilité plus en profondeur sur les applications, l’activité du réseau et les menaces ainsi qu’une capacité de bloquer même des attaques inédites.

Nutanix Flow est un moteur de politique réseau de type software-defined intégré à AHV qui fournit une microsegmentation des applications simple et granulaire, basée sur des politiques.

XG Firewall a été validé pour proposer deux modes de fonctionnement au sein de l’infrastructure Nutanix AHV :

XG firewall peut fournir une protection NGFW standard sur Nutanix AHV similaire à tout autre réseau physique, virtuel, Cloud ou hybride. De plus, le mode bridge non-IP dans XG peut être utilisé au sein du réseau dans le cadre de la microsegmentation de Nutanix Flow pour rediriger de manière transparente le trafic VM à travers un XG firewall virtuel fonctionnant en mode bridge sur chaque hôte AHV afin de protéger le trafic est-ouest.

XG Firewall peut protéger le trafic entrant et sortant de l’infrastructure Nutanix AHV tout en sécurisant le trafic circulant au sein du réseau software-defined Nutanix Flow. De plus, il tire parti des capacités de redirection granulaire de la microsegmentation Nutanix Flow qui garantit que les politiques de protection en matière de sécurité soient optimisées pour les applications individuelles.

L’ensemble des fonctionnalités de protection de XG Firewall aidera à sécuriser les applications Nutanix et les flux de trafic réseau, notamment l’inspection TLS, la prévention des intrusions, le contrôle des applications, la protection et le filtrage Web, ainsi que la protection contre les menaces zero-day via le sandboxing et les renseignements sur les menaces (threat intelligence).

Visitez Sophos.com/Firewall pour en savoir plus sur les produits XG Firewall.

Billet inspiré de XG Firewall is Nutanix AHV and Nutanix Flow Ready, sur le Blog Sophos.