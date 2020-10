Sophos Cloud Optix : vous recherchez un outil gratuit pour sécuriser le Cloud ?  

L’utilisation des services Cloud a grimpé en flèche cette année, 97% des décideurs ont affirmé que le COVID-19 avait accéléré la transformation numérique et l’utilisation de tels services dans leurs entreprises. Les organisations qui n’ont pas encore adopté le Cloud sont susceptibles de le faire très prochainement.

Grâce à plus de 3500 professionnels IT interrogés dans le rapport Sophos sur l’État de la Sécurité du Cloud 2020, 70% des entreprises hébergeant déjà des données et des charges de travail (workloads) dans le Cloud public ont signalé des incidents de sécurité au cours des 12 derniers mois.

Chez Sophos, nous souhaitons aider les entreprises à identifier et à répondre plus rapidement à ces menaces Cloud, éliminer les failles de sécurité potentielles et optimiser les dépenses dans le Cloud. Vous pouvez désormais le faire gratuitement avec Cloud Optix sur AWS Marketplace.

L’outil gratuit pour gérer votre posture en matière de sécurité du Cloud

Cloud Optix, l’outil Sophos pour gérer la sécurité du Cloud, protège les environnements Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform. Il surveille en permanence les configurations des services Cloud et détecte les activités suspectes, les déploiements non sécurisés et les rôles IAM sur-privilégiés, tout en vous aidant à optimiser vos coûts dans le Cloud. Pour simplifier, il traite les failles de sécurité potentielles au sein de l’environnement Cloud avant qu’elles ne soient détectées et ne fassent l’objet d’une compromission.

Surveillez gratuitement 25 actifs Cloud via AWS Marketplace

Sophos offre désormais aux clients la possibilité de surveiller 25 actifs Cloud de manière totalement gratuite. Pour l’activer, inscrivez-vous via le listing Cloud Optix AWS Marketplace, puis une fois connecté à votre compte Cloud Optix, activez simplement le niveau gratuit dans le coin supérieur droit du tableau de bord Cloud Optix.

Fonctionnement de l’offre gratuite Cloud Optix :

Les clients peuvent surveiller gratuitement 25 actifs Cloud (découvrez comment Cloud Optix compte les actifs).

Il s’agit d’un niveau d’utilisation gratuit facultatif. Pour l’activer, les clients doivent s’inscrire via le listing Cloud Optix AWS Marketplace, puis une fois connectés à leurs comptes Cloud Optix , il suffira d’activer le niveau gratuit dans le coin supérieur droit du tableau de bord Cloud Optix, comme indiqué ci-dessus.

, il suffira d’activer le niveau gratuit dans le coin supérieur droit du tableau de bord Cloud Optix, comme indiqué ci-dessus. Une fois cette option activée, les clients ne seront facturés que pour une utilisation qui dépassera la limite fixée.

Commencez à protéger vos environnements dans le Cloud public dès aujourd’hui !

Une configuration sans risque

Aucun téléchargement n’est requis. Cloud Optix est un service SaaS sans agent, simple à configurer, avec un accès en lecture seule aux environnements Cloud. Pour obtenir de l’aide concernant la configuration de ce service, consultez l’assistance en ligne de Cloud Optix.

Pour obtenir plus d’informations sur notre solution pour gérer votre posture en matière de sécurité du Cloud, visitez la page Cloud Optix sur le site Web de Sophos.

Remarque : les clients qui s’inscrivent à Cloud Optix via AWS Marketplace gèreront le produit à partir d’une console autonome, laquelle fournira toutes les fonctionnalités disponibles pour Cloud Optix via Sophos Central.

