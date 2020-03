Nos conseils de cybersécurité pendant cette pandémie de coronavirus

Le coronavirus ainsi que les changements qui en résultent au niveau des méthodes de travail ont un certain nombre de répercussions sur la cybersécurité. Cet article rassemble tous nos conseils pour vous aider à traverser cette période difficile, notamment les meilleures pratiques pour un travail à distance sécurisé ainsi que des informations sur les cybermenaces qui profitent du COVID-19.

Nous continuerons de mettre à jour cet article au fur et à mesure que de nouvelles ressources et de nouveaux résultats de recherche seront disponibles.

Protection Sophos non-stop pendant l’épidémie de coronavirus

Nous tenons à rassurer nos clients et partenaires que notre capacité à les protéger n’est pas compromise. Tous les départements, notamment les renseignements sur les menaces, la protection et la réponse des SophosLabs, le service MTR (Managed Threat Response) et les services de support global fonctionnent normalement pour vous apporter une détection, une protection et un support technique 24h/24 et 7j/7. Lisez notre article complet à ce sujet.

Une protection GRATUITE des PC et Mac personnels pour tous les clients Sophos

Pendant toute la durée de cette pandémie de COVID-19, tous les clients Sophos peuvent protéger gratuitement les PC et Mac personnels de leurs employés avec notre programme Sophos Home Edition Commerciale.

Il offre à votre personnel la même protection haut de gamme que nos clients professionnels apprécient déjà, offrant une meilleure sécurité et une plus grande tranquillité d’esprit lorsque vous travaillez à distance. Pour obtenir plus d’informations et pour demander un accès gratuit, veuillez contacter votre représentant Sophos.

XG Firewall virtuel GRATUIT pendant 90 jours

Si vous avez besoin de configurer des connexions VPN IPsec ou SSL pour un accès à distance sécurisé, vous pouvez désormais utiliser la version d’essai gratuite de XG Firewall pendant 90 jours. Déployez-le en utilisant votre environnement virtuel préféré, comme par exemple VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V et KVM.

Les meilleures pratiques pour un travail à distance sécurisé

1. Coronavirus et télétravail : ce que vous devez savoir

Cet article passe en revue les comportements et les technologies dont vous avez besoin pour protéger votre entreprise contre les cybermenaces tout en permettant à vos employés de travailler à distance. Ces conseils s’appliquent à toutes les entreprises.

2. Sophos XG Firewall facilite le télétravail

Les équipements Sophos XG Firewall et SD-RED offrent plusieurs solutions pour une connectivité à distance sécurisée. Cet article examine les fonctionnalités spécifiques de XG Firewall qui prennent en charge le travail à distance et fournit des informations sur la configuration des connexions VPN IPsec et SSL.

3. Sécurisez le télétravail avec Sophos Endpoint Protection

Sophos Endpoint Protection est conçu pour sécuriser n’importe qui, qu’il s’agisse d’une personne basée dans des bureaux ou travaillant à distance. Dans cet article, nous passons en revue comment configurer les équipements des télétravailleurs, notamment en créant des stratégies de filtrage Web et de contrôle des périphériques.

4. Sécurisez le télétravail avec Sophos Mobile

Cet article explique comment vous pouvez sécuriser les appareils mobiles, et les données qu’ils contiennent, avec Sophos Mobile. Il analyse également comment concilier respect de la vie privée, sécurité et productivité au niveau de ces derniers.

Des recherches menées par Sophos concernant les cybermenaces utilisant le coronavirus

Un email d’extorsion qui menace de contaminer votre famille avec le coronavirus

L’équipe Sophos Security a enquêté sur un nouvel email de phishing qui menace d’infecter votre famille avec le coronavirus à moins de s’acquitter de la somme de 4000$ (environ 3700€).

Des alertes au coronavirus qui propagent le malware Trickbot

Nos chercheurs des SophosLabs ont récemment découvert une campagne de spam ciblant l’Italie qui a finalement débouché sur une infection propagée par une variante de malware Windows bien connue et appelée Trickbot. Nous pensons que d’autres cybercriminels risquent d’utiliser des approches similaires dans d’autres pays.

Coronavirus : l’email concernant les mesures de sécurité à adopter est une attaque de phishing

L’équipe cybersécurité de Sophos a détecté une attaque de phishing censée provenir de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

