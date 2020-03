Sophos Mobile vous permet de sécuriser le télétravail

L’augmentation du télétravail entraîne une utilisation accrue des appareils mobiles à des fins professionnelles. Dans cet article, nous explorons comment Sophos Mobile peut vous aider à sécuriser vos appareils et vos données et nous vous aidons également à trouver un équilibre entre le respect de la vie privée, la sécurité et la productivité.

Configuration de l’équipement des employés distants

Tout le monde n’a pas forcément la possibilité d’utiliser un équipement appartenant à l’entreprise, ainsi vous devrez peut-être permettre à certains employés d’utiliser des appareils personnels dans le cadre professionnel. Sophos Mobile vous permet de sécuriser n’importe quelle combinaison d’appareils personnels et professionnels, et ce avec un minimum d’effort.

Les utilisateurs peuvent facilement configurer leurs ordinateurs personnels sous macOS ou Windows 10 ou bien leurs appareils mobiles via le portail libre-service flexible : en effet, ils pourront enregistrer leur appareil, réinitialiser les mots de passe et obtenir de l’aide, le tout sans aucune intervention du service IT.

Équilibre entre respect de la vie privée et sécurité

Dans les scénarios du type BYOD (Bring Your Own Device), vous devez protéger et contrôler les emails et les données professionnels sans empiéter sur la vie privée de vos utilisateurs. Les capacités de gestion limitées aux seuls conteneurs dans Sophos Mobile vous permettent de contrôler le contenu professionnel dans les applications Sophos Secure Email et Sophos Secure Workspace sans avoir à gérer l’appareil mobile lui-même. De cette façon, les données personnelles de vos utilisateurs resteront privées, tandis que les ressources de l’entreprise seront protégées.

Une protection contre les menaces mobiles

10% des menaces se trouvent sur des appareils mobiles selon notre récente enquête auprès de 3 100 responsables IT. Sophos Mobile intègre Intercept X for Mobile qui s’appuie sur notre moteur Intercept X de Deep Learning pour protéger vos utilisateurs, leurs appareils et les données professionnelles contre les menaces mobiles connues et celles jamais vues auparavant. Intercept X for Mobile offre également à vos utilisateurs des outils de sécurité faciles à utiliser et accessibles à tout moment, tels que l’Authenticator, Password Safe, Secure QR Code Scanner et Privacy Advisor.

La configuration est simple et consiste à télécharger l’application depuis l’App Store approprié, puis à inscrire votre appareil via l’outil Corporate management.

Vos utilisateurs peuvent également utiliser gratuitement Intercept X for Mobile pour protéger leurs appareils personnels : ils peuvent simplement le télécharger et commencer à l’utiliser dès aujourd’hui.

Découvrez notre guide pour obtenir plus d’informations sur l’utilisation d’Intercept X for Mobile.

Protection de vos employés sur le Web

Intercept X for Mobile vous aide également à protéger vos utilisateurs sur le Web, à empêcher le téléchargement de certains types de fichiers à risque et à bloquer l’accès à des sites Web inappropriés afin de maintenir la productivité tout en restant en conformité. Parcourez notre guide détaillé qui vous aidera à créer une stratégie de filtrage Web.

Surveillance et contrôle

Les politiques de conformité de Sophos Mobile permettent de garantir que les appareils mobiles seront utilisés de manière appropriée, tant du point de vue de la sécurité que des politiques commerciales. Par exemple, vous pourrez :

Vous assurer que seules les applications réputées seront téléchargées à partir des magasins d’applications appropriés.

Bloquer le sideloading d’une application potentiellement dangereuse.

Restreindre l’accès aux ressources de l’entreprise.

Autoriser, interdire ou imposer certaines fonctionnalités au niveau d’un appareil.

Définir les actions à lancer lorsqu’une règle de conformité est violée.

Vous pouvez créer des politiques de conformité distinctes et les affecter à différents groupes d’appareils, vous permettant ainsi d’appliquer les niveaux de sécurité et d’accès appropriés à vos utilisateurs et appareils. Consultez la liste complète des règles de conformité disponibles.

Pour obtenir plus d’informations et découvrir les principales étapes concernant la configuration générale de Sophos Mobile et d’Intercept X for Mobile, consultez notre guide complet.

Billet inspiré de Securing remote working with Sophos Mobile, sur le Blog Sophos.