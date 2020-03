3 raisons pour passer de Cyberoam à XG Firewall v18

De nombreux clients Cyberoam dans le monde bénéficient déjà des innovations apportées par le passage à Sophos XG Firewall. Avec la récente version XG Firewall v18, vous disposerez de la même interface intuitive ainsi que de nouvelles innovations pour traiter certains des problèmes majeurs auxquels vous êtes probablement confronté aujourd’hui.

Voici pourquoi le passage à XG Firewall peut avoir un véritable impact positif sur votre entreprise :

1. Une visibilité inégalée sur tout votre trafic

XG Firewall a déjà innové dans les versions précédentes en utilisant les renseignements au niveau des systèmes endpoint pour identifier les applications, surveiller la santé des appareils connectés et ainsi empêcher automatiquement la propagation des infections.

La nouvelle architecture Xstream dans XG Firewall v18 fait passer la visibilité à un niveau supérieur en proposant un système capable d’inspecter le trafic chiffré, réduisant ainsi un important angle mort en matière de sécurité, et ce avec un impact minimal sur les performances.

2. Une seule console pour vos solutions de sécurité, la gestion et la création de rapports

Parallèlement à la sortie de XG Firewall v18, nous proposons également nos nouvelles solutions de gestion de pare-feu et de création de rapports dans Sophos Central. Ensemble, elles transforment une plateforme déjà puissante en un unique point de référence pour chaque pare-feu, système endpoint, appareil mobile et serveur.

La gestion centralisée (Central Management) de plusieurs appliances est gratuite et offre une plus grande efficacité pour vos processus quotidiens. Central Firewall Reporting (CFR) fournit gratuitement des outils pour créer des rapports personnalisés offrant des renseignements exploitables au niveau du comportement des utilisateurs, de l’utilisation des applications, des événements de sécurité, etc.

3. Une gestion plus intelligente du trafic et des applications pour de meilleures performances

La nouvelle architecture Xstream combine plusieurs technologies de protection via un seul et même moteur DPI pour offrir une gestion plus efficace du trafic. Le trafic VoIP approuvé ou vidéo peut être rapidement acheminé en utilisant la fonctionnalité FastPath afin de réduire le risque de dégradation des performances.

Les nouvelles fonctionnalités SD-WAN de la v18 incluent le VPN basé sur les routes et le SD-WAN synchronisé, qui utilise l’identification de l’application à partir du système endpoint pour prendre des décisions au niveau QoS et ainsi garantir que votre trafic critique soit correctement priorisé.

Les prochaines étapes

Découvrez XG Firewall en action grâce à une démonstration en ligne instantanée. En moins d’une minute, vous aurez accès à une instance de démonstration pré-alimentée afin de pouvoir explorer XG Firewall par vous-même.

Pour les clients qui utilisent déjà une appliance de la série XG avec au moins 4 Go de RAM, vous pouvez passer à la version 18 dès aujourd’hui (à condition d’avoir une licence valide).

Si vous n’utilisez pas encore une appliance XG, sachez qu’il s’agit là d’une condition préalable à une mise à niveau. Les appliances Cyberoam ne sont pas prises en charge par XG Firewall v18. N’hésitez donc pas à contacter votre représentant local Sophos concernant l’actualisation de votre matériel et pour connaitre la meilleure manière de passer à XG Firewall.

Si vous avez besoin d’assistance, n’hésitez pas à nous appeler.

Billet inspiré de 3 reasons to switch from Cyberoam to XG Firewall v18, sur le Blog Sophos.