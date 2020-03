Protection Sophos non-stop pendant l’épidémie du coronavirus

Les SophosLabs, le service Managed Threat Response et les services du support global continuent d’opérer normalement 24 h/24 et 7 j/7.

Au vu de la pandémie actuelle du coronavirus (COVID-19), nous aimerions rassurer nos clients et nos partenaires sur notre capacité inaltérée à les protéger. Tous les services, dont nos laboratoires SophosLabs, le service MTR (Managed Threat Response) et les services du support global, fonctionnent normalement pour assurer la détection, la protection et le support technique 24 h/24 et 7 j/7. Sophos pratique déjà une stratégie appelée “follow the sun” pour tous ses services, où les unités travaillent sur différents fuseaux horaires, ce qui permet de maintenir la continuité des activités dans toutes les régions du monde et de l’améliorer continuellement en fonction des besoins.

Sophos a également en place un ensemble robuste de technologies qui permettent à la majorité de ses employés de travailler à domicile partout dans le monde. Par mesure de précaution et pour aider à prévenir la propagation du coronavirus, nous avons demandé à nos employés présents dans les pays les plus touchés de télétravailler. Nous sommes entièrement équipés pour mener nos activités quotidiennes à distance, y compris le développement des produits et toutes nos activités importantes.

Nous sommes conscients que de nombreuses autres organisations ont demandé à leurs employés de travailler à domicile et ont pour cela besoin d’une connectivité sécurisée. Nous avons mis à disposition de nos clients des conseils pour configurer un accès distant par VPN avec XG Firewall sur notre page Sophos Community. Cet article vous fournit toutes les informations nécessaires pour démarrer aisément et rapidement. Nous avons aussi publié une liste de conseils de sécurité pratiques pour aider tous ceux qui souhaitent mettre en place le télétravail.

Sophos se conforme aux directives gouvernementales en vigueur et à venir, et met en œuvre une série de mesures de précaution pour aider à réduire la propagation mondiale du coronavirus (COVID-19) afin de protéger la santé et le bien-être de ses employés, ses partenaires et ses clients. Ces mesures comprennent la limitation des voyages d’affaires internationaux et nationaux pour tous les employés, la réduction de la participation aux événements et l’organisation de vidéoconférences au lieu de réunions en personne.

Nous avons créé un groupe de travail transversal afin de coordonner les actions sur l’ensemble de nos opérations internationales, pour protéger la santé et la sécurité de nos employés tout en minimisant les perturbations de nos activités. Nous suivons de très près l’évolution de la situation et nous tiendrons informés tous nos employés, partenaires et clients de tout changement.

En cette période difficile, nous encourageons chacun à rester extrêmement vigilant en matière de cybersécurité. Les cybercriminels n’ont pas tardé à exploiter le coronavirus dans leurs attaques et les SophosLabs ont récemment publié un nouvel article montrant comment une campagne Trickbot cible les Italiens en utilisant les craintes liées au coronavirus. Pour être informé des nouvelles attaques de ce type, suivez SophosLabs sur Twitter.

Billet inspiré de Non-stop Sophos protection during the coronavirus pandemic, sur le Blog Sophos.