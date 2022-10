Sophos MDR lança compatibilidade com tecnologias de segurança cibernética de terceiros

Tenho o prazer de anunciar o lançamento de novas compatibilidades de tecnologia de segurança de terceiros com o Sophos Managed Detection and Response (MDR), nosso serviço líder do setor que atualmente protege mais de 12.000 clientes em todo o mundo.

Ao integrar dados e telemetria de endpoint, nuvem, identidade, e-mail, firewall e outras tecnologias de segurança de terceiros como parte do Ecossistema de Cibersegurança Adaptativa da Sophos, o Sophos MDR pode detectar e remediar melhor os ataques com velocidade e precisão em diversos ambientes operacionais e de clientes .

Compatibilidade com seu ambiente completo de segurança cibernética

Reconhecendo seu compromisso com a Sophos, todos os clientes do Sophos MTR serão automaticamente atualizados – sem custo adicional – para o Sophos MDR Complete, nossa assinatura de primeira linha, ainda este ano. Somos gratos a eles por seu apoio entusiasmado nos últimos três anos e queremos continuar superando suas expectativas, por isso projetamos o Sophos MDR para tornar a transição completamente fácil e transparente.

Também aprendemos muito com eles: a solicitação número um sempre foi o suporte a produtos e plataformas de terceiros, incluindo outras soluções de endpoint. Com essas novas integrações, dados de segurança e telemetria de fornecedores como Microsoft, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point, Amazon Web Services (AWS), Okta, Google e muitos outros podem ser automaticamente consolidados, correlacionados e priorizados com insights do Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem e nossa unidade de inteligência de ameaças Sophos X-Ops.

MDR que vai até você onde você estiver

Toda organização tem algum investimento em tecnologia de mitigação de riscos cibernéticos, mas não importa a força dessa defesa, um invasor determinado acabará derrotando a tecnologia sozinho. É útil usar uma metáfora de escudo ao pensar sobre isso: escudos lhe dão tempo quando está sob ataque, mas você deve usar esse tempo para reagir, ou seu escudo acabará falhando. Sinais perdidos ou atrasos de reação devido a ambientes complexos de vários fornecedores podem significar a diferença entre o sucesso e o fracasso da defesa.

Aproveitando um conjunto abrangente de telemetria entre produtos, nossas equipes de especialistas podem detectar e remediar ameaças com rapidez e precisão em todo o ambiente existente de um cliente, incluindo cenários complexos de vários fornecedores de segurança, antes que se transformem em algo mais prejudicial, como ransomware ou uma violação de dados em larga escala.

“A abordagem que muitos provedores de tecnologia de segurança cibernética adotaram com sua detecção e resposta estendidas e suas ofertas de MDR resultantes é focar na integração apenas de seus próprios produtos de hardware e software proprietários, resultando em uma oferta de ecossistema fechada e limitada. O desafio dessa abordagem é que os atributos das arquiteturas de TI existentes podem não ser negociáveis, dadas as realidades dos contratos comerciais, dívida técnica ou complexidade de TI. Ao expandir sua oferta de MDR para incluir compatibilidade com produtos de segurança cibernética de terceiros, a Sophos está oferecendo um serviço gerenciado mais independente de tecnologia que realmente atende aos clientes onde eles estão e as realidades que são forçados a adotar.”

Frank Dickson, vice-presidente do grupo, prática de pesquisa de segurança e confiança da IDC

Abertura e compatibilidade tornaram-se essenciais absolutos para defesas cibernéticas eficazes, e o Sophos MDR oferece resultados superiores diante dos desafios atuais.

Caça a ameaças 24 horas por dia, 7 dias por semana, projetada para o seu negócio

A necessidade de operações de segurança sempre ativas tornou-se um imperativo. No entanto, a complexidade dos ambientes operacionais modernos e a velocidade das ameaças cibernéticas tornam cada vez mais difícil para a maioria das organizações gerenciar com sucesso a detecção e a resposta por conta própria. O Sophos MDR é personalizável com diferentes níveis de serviço e opções de resposta a ameaças. Os clientes escolhem o nível de resposta de acordo com as suas necessidades:

A equipe de operações do Sophos MDR executa a resposta a incidentes em grande escala para você

Cogerenciamos a resposta a ameaças em colaboração com sua equipe

Seu grupo de operações de segurança recebe notificações de alerta detalhadas e orientações de correção para ajudá-los a gerenciar a resposta a ameaças

“Ao contrário de muitos serviços de MDR no mercado hoje, você não precisa se comprometer com a Sophos – você pode manter as ferramentas de segurança cibernética que já possui, escolher o nível de suporte necessário e os resultados que deseja alcançar. A Sophos está estabelecendo um novo padrão de como o MDR deve ser entregue, e não ficarei surpreso quando outros fornecedores seguirem seus passos.”

Jeremy Weiss, estrategista executivo de tecnologia, CDW

Disponibilidade

As integrações com tecnologias de segurança de terceiros selecionadas estarão disponíveis gratuitamente até o final do ano. Os clientes também podem adquirir pacotes de integração adicionais para outras compatibilidades, com preços baseados no número de licenças.

Comece hoje mesmo com o Sophos MDR

Para saber mais sobre o Sophos MDR e discutir como podemos impedir ameaças cibernéticas avançadas, fale com um consultor de segurança e obtenha uma cotação personalizada hoje.