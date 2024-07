ソフォス、2024 年 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice の評価 (ネットワークファイアウォールとエンドポイントプロテクションプラットフォーム部門)

** 本記事は、Sophos Named a 2024 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for Network Firewalls and Endpoint Protection Platforms の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

2024 年 Gartner® Peer Insights™ の「Voice of the Customer (お客様の声)」 レポートのネットワークファイアウォール部門およびエンドポイントプロテクションプラットフォーム部門において、ソフォスは Customer’s Choice に選出されました。

この結果はカスタマーレビューの対象範囲と格付けの組み合わせに基づいており、ソフォスは両部門において 3 年連続で Customer’s Choice ベンダーに選ばれています。

2024 年の Voice of the Customer ネットワークファイアウォール部門でソフォスは、2024 年 3 月 31 日現在、377 件の検証済みカスタマーレビューに基づき、4.8/5.0 の評価を獲得しています。これは全ベンダー中で最高の数値です。ソフォスはさらに、5 つの業界セグメントで Customer’s Choice を受賞しており、サービス業部門で Customer’s Choice Quadrant に選出された唯一のベンダーです。

2024 年の Voice of the Customer エンドポイントプロテクションプラットフォーム部門でも、ソフォスは 2024 年 4 月 30 日時点で 682 件のレビューに基づき、4.8/5.0 の評価を獲得しました。この数値も、レポートに登場する全ベンダーに対するレビューの中で最高です。また、ソフォスはレポートに記載された 11 種の業界セグメントすべてにおいて Customer’s Choice のベンダーに選出されました。

お客様の声

ソフォスに対するお客様の声の一部をご紹介します。

「ソフォスの優れたファイアウォールソリューションのおかげで、日々の業務がより快適になりました!」

技術エンジニア、メディア業界 (組織の規模: 5,000 万ドル~2 億 5,000 万ドル)

レビューへのリンク

「Sophos Firewall は堅牢な保護と拡張性の高いソリューションにより、セキュアなネットワークを実現します」

シニアマネージャー、銀行業界の IT 部門 (組織の規模: 5,000 万ドル~2 億 5,000 万ドル)

レビューへのリンク

「Sophos Firewall は、脅威の一歩先を行くのに最良の選択肢です!」

アソシエイトマネージャー、製造業界 (組織の規模: 5,000 万ドル~2 億 5,000 万ドル)

レビューへのリンク

「Sophos Firewall は、ゼロデイ脅威から私たちを守る素晴らしいソリューションです」

セキュリティエンジニア、メディア業界 (組織の規模: 5,000 万ドル~2 億 5,000 万ドル)

レビューへのリンク

「Sophos Endpoint は、業界で最も堅牢なランサムウェア対策を提供します」

IT マネージャー、製造業界 (組織の規模: 5,000 万ドル~2 億 5,000 万ドル)

レビューへのリンク

「Sophos Endpoint による保護は、複数の防御技術を組み合わせて攻撃を軽減します」

IT マネージャー、教育業界 (組織の規模: 政府/公的/教育機関、従業員数 5,000 人未満)

レビューへのリンク

「比類のない保護です。Sophos Intercept X Endpoint は安心感をもたらしてくれます」

ネットワーク管理者、製造業界 (組織の規模: 300 億ドル以上)

レビューへのリンク

「Sophos Intercept X [Endpoint] は、今まで使った中で最高の製品の一つです」

IT 管理者、運輸業界 (組織の規模: 10 億ドル~30 億ドル)

レビューへのリンク

ソフォス製品について詳しく知る

すでに 60 万の組織が、ランサムウェアなどの高度な脅威に対するソフォスの防御に信頼を寄せています。 Sophos Intercept X Endpoint および Sophos Firewall が Gartner Peer Insights の Customers’ Choice に選ばれる理由をぜひ体感してください。

Gartner, Voice of the Customer for Endpoint Protection Platforms, Peer Contributors, 28 (2024年 6月 28日)

Gartner, Voice of the Customer for Network Firewalls, Peer Contributors (2024年 5月 30日)

Gartner Peer Insights のコンテンツは、同プラットフォームに掲載されているベンダーを利用した経験に基づく個々のエンドユーザーの意見であり、事実の記述として解釈されるべきものでもなければ、Gartner またはその関連会社の見解を示すものでもありません。Gartner は、このコンテンツに掲載されているいかなるベンダー、製品またはサービスも推奨するものではなく、このコンテンツに関して、明示または黙示を問わず、商品性や特定目的への適合性を含め、その正確性や完全性についていかなる保証も行うものではありません。Gartner Peer Insights Customers’ Choice は、エンドユーザー個人の主観的な意見として提供されたレビュー、評価、データに基づいており、ガートナーまたはその関連会社の見解や支持を表すものではありません。

GARTNER は米国およびその他の国における Gartner, Inc. および/またはその関連会社の登録商標およびサービスマークであり、GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE バッジおよび PEER INSIGHTS は、米国およびその他の国における Gartner, Inc. および/またはその関連会社の商標およびサービスマークであり、許可を得て使用しています。All rights reserved.