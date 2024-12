Successo per i Sophos Cybersecurity Day 2024: Milano e Treviso protagoniste della sicurezza informatica

Con oltre 100 partecipanti, i Sophos Cybersecurity Day on Tour 2024 hanno fatto tappa a Milano e Treviso, riunendo clienti e prospect interessati a scoprire le ultime novità nel campo della sicurezza informatica. Le giornate, ricche di contenuti e momenti di networking, hanno offerto una panoramica approfondita sulle ultime tendenze e soluzioni tecnologiche, con un focus particolare sull’intelligenza artificiale, la compliance alle normative europee e le opportunità di finanziamenti agevolati.

Intelligenza artificiale e sicurezza informatica

Uno dei temi centrali è stato il ruolo dell’intelligenza artificiale nella cybersecurity. Durante la sessione dedicata, i partecipanti hanno approfondito come l’IA stia rivoluzionando la protezione delle reti e dei dati, identificando in anticipo le minacce e potenziando le difese. Un’opportunità per comprendere non solo il funzionamento, ma anche il valore aggiunto che questa tecnologia può offrire alle aziende.

Compliance alla direttiva NIS2

Con l’entrata in vigore della direttiva NIS2, molte aziende si trovano a dover affrontare nuovi requisiti di compliance. Sophos ha presentato i suoi servizi, partendo dall’assessment gratuito per valutare lo stato di sicurezza attuale delle imprese, fino alle soluzioni personalizzate per rispettare le normative.

Finanziamenti agevolati: un’opportunità concreta

Un altro punto chiave è stato l’accesso ai finanziamenti agevolati grazie alla partnership stretta da Sophos con una società che offre supporto alle aziende che desiderano sfruttare le risorse europee per migliorare la propria infrastruttura di sicurezza. Una dimostrazione concreta di come tecnologia e consulenza possano andare di pari passo.

Novità dal portfolio Sophos e il panorama della cybersecurity

I Sophos Cybersecurity Day hanno rappresentato un’occasione unica per scoprire le ultime novità del portfolio Sophos, dedicate sia alle PMI sia alle grandi aziende. L’evento ha incluso anche un’analisi approfondita del panorama delle minacce informatiche, con dati esclusivi tratti dall’Active Adversary Report 2024.

Testimonianze e ispirazione: Luigi Mazzola ospite d’eccezione

La giornata si è conclusa con un intervento ispirazionale di Luigi Mazzola, ex Head Coordinator of Performance della Scuderia Ferrari F1. Il suo contributo, intitolato “Sinergia tra Intelligenza Artificiale e Intelligenza Universale”, ha offerto una prospettiva unica sul ruolo della tecnologia e del fattore umano nel raggiungimento di risultati straordinari.

Networking e futuro della cybersecurity

Con un’agenda ben strutturata e momenti dedicati al networking, l’evento ha offerto ai partecipanti strumenti concreti per rafforzare le proprie difese informatiche, unendo persone, processi e tecnologie. I Sophos Cybersecurity Day 2024 si confermano un appuntamento imperdibile per clienti e prospect che vogliono essere sempre un passo avanti nel mondo della sicurezza informatica. Dopo la pausa natalizia riprenderemo con diverse tappe in giro per l’Italia. Se non sei riuscito a partecipare, i nuovi eventi verranno pubblicati a breve qui: https://events.sophos.com/. Stay tuned!