Ecco il nuovo team di Customer Success di Sophos

Rinnoviamo il nostro impegno nei confronti dei clienti e dei partner di canale annunciando il lancio del nuovo Sophos Customer Success. Il nuovo programma vede il coinvolgimento di un team di esperti che supportano i clienti con la loro esperienza post-vendita mediante risorse e alert di sicurezza, webinar e altro materiale informativo sui cyberattacchi come ransomware e violazioni dei dati.

Il team di Customer Success di Sophos fornisce anche indicazioni su come le aziende possano massimizzare i loro investimenti ed estendere le difese strategiche con ulteriori strati di soluzioni del portafoglio Sophos come i servizi Managed Detection and Response (MDR) e la sicurezza dedicata per endpoint, reti, email e cloud. Gli esperti Sophos Customer Success collaborano direttamente con i partner di canale e i Managed Service Provider (MSP) Sophos potenziando i servizi di assistenza e supporto già disponibili per i clienti.

In particolare, Sophos Customer Success mette a disposizione un consulente Sophos per ogni tipo di necessità dei clienti, dalle configurazioni iniziali fino all’ampliamento degli investimenti secondo lo specifico ecosistema di ciascuna azienda, così da potersi difendere al meglio da cyberattacchi in costante evoluzione. Questo supporto dedicato offre ai clienti un singolo punto di contatto unificato in grado di risolvere rapidamente qualunque richiesta e condividere la threat intelligence pertinente e contestuale, creando un’esperienza omogenea e coesa che promuove le best practice della cybersicurezza.

“Dopo il successo del lancio di Sophos Partner Care avvenuto nei mesi scorsi, abbiamo visto l’opportunità di fornire un servizio personalizzato simile direttamente ai nostri clienti”, ha dichiarato Angela Bucher, vice president of Customer Success di Sophos. “Definendo un unico punto di contatto per i clienti possiamo operare in modo più trasparente per migliorare la customer satisfaction su vari livelli. Questa disponibilità aiuta anche partner e MSP a proteggere e servire meglio i loro clienti. Intendiamo collaborare con loro per aiutare i clienti finali a sfruttare l’intera gamma di funzionalità di sicurezza associate ai loro investimenti integrandole e aggiungendole ad altre soluzioni presenti nel portafoglio Sophos”.

Il team Sophos Customer Success propone due livelli di servizio contraddistinti: un approccio high-touch e uno tech-touch. Il primo prevede un impegno diretto e personalizzato, adatto per organizzazioni che presentano requisiti complessi. L’approccio tech-touch, invece, è maggiormente automatizzato e scalabile per poter supportare mediante processi standardizzati partner e MSP che seguono volumi di clientela più ampi.

“Questo team si affianca ai partner nella conoscenza dei loro clienti per supportare il canale nella identificazione delle opportunità di sviluppo del business sui clienti stessi” ha concluso Sam Heard, presidente di Data Integrity Services, un partner di canale Sophos. “Sophos Customer Success è un’ottima estensione della partnership che abbiamo in atto con Sophos poiché rafforza la postura di sicurezza dei nostri clienti e proietta la customer satisfaction a nuovi livelli”.