Sophos Xperience 2024: un’immersione nel mondo della Cybersecurity a Baveno

Il 22 maggio 2024 segna un evento imperdibile nel calendario dei Partner Sophos italiani: il ritorno del Sophos Partner Roadshow, l’annuale evento dedicato al Canale, a Baveno, sulle rive incantevoli del Lago Maggiore. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, questo appuntamento esclusivo promette di essere un’esperienza coinvolgente e formativa per tutti i partecipanti.

Un’Agenda Carica di Opportunità

L’agenda della giornata è un viaggio attraverso i temi critici della cybersecurity, offrendo ai Partner Sophos l’opportunità di approfondire le ultime tendenze e strategie per proteggere le organizzazioni dalle minacce informatiche sempre più sofisticate.

La mattinata inizia con un caloroso benvenuto e un’introduzione che prepara il terreno per esplorare la visione di Sophos, il posizionamento del brand e le prospettive future. Da qui, le sessioni si concentrano sulla strategia di vendita dei servizi Sophos e sulla roadmap dei prodotti, fornendo ai Partner una panoramica dettagliata delle nuove funzionalità e delle potenzialità in evoluzione della suite di soluzioni Sophos.

Approfondimento e Crescita

Il Sophos Partner Roadshow è più di un semplice evento commerciale; è un’opportunità per gli esperti del settore di approfondire le proprie conoscenze tecniche e commerciali, garantendo un vantaggio competitivo nel mercato sempre mutevole della cybersecurity. Le sessioni parallele offrono sia approfondimenti tecnici che strategie di vendita pratiche, consentendo ai partecipanti di personalizzare il loro percorso di apprendimento in base alle proprie esigenze e interessi.

Momenti di networking

Oltre alle sessioni informative, il Sophos Partner Roadshow offre ampi spazi per la relazione e la collaborazione. I momenti di networking offrono l’opportunità di scambiare idee e best practice con altri Partner Sophos e membri del team Sophos. Questi incontri informali sono preziosi per costruire relazioni durature e scoprire potenziali opportunità di collaborazione.

Iscriviti ora!

Il Sophos Xperience 2024 è un’occasione unica per immergersi nel mondo della cybersecurity, acquisire conoscenze fondamentali e connettersi con i leader del settore. Non perdere l’opportunità di partecipare a questo evento esclusivo. Iscriviti ora per garantire il tuo posto e preparati per un’esperienza indimenticabile a Baveno il 22 maggio 2024.

Per maggiori informazioni e per registrarti, visita la pagina dedicata cliccando qui.

Unisciti a noi per un’esperienza di apprendimento e condivisione che promette di ispirare, informare e prepararti per il futuro della sicurezza informatica. Sophos ti aspetta a Baveno!