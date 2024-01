Sophos Cybersecurity on Tour: un’immersione nel futuro della sicurezza informatica

Alla fine del 2023 vi avevamo promesso grandi novità per l’anno a venire. Siamo pronti a tenere fede alla parola data a cominciare dal nostro Sophos Cybersecurity on Tour, un evento innovativo e imperdibile della durata di una giornata che promette di portare tutte le novità direttamente nelle vostre mani. Dedicato a Prospect, Authorized e Silver Partner al mattino e ai Clienti nel pomeriggio, sarà l’occasione per parlare dell’evoluzione del portfolio di soluzioni di Sophos e delle novità sui prodotti e servizi.

La struttura della giornata

MATTINO: Focus sui Partner

10:30 – 11:00: Registrazione e Welcome Coffee dedicato ai Partner Silver, Authorized o Prospect.

11:00 – 14:00: Una sessione tecnico-commerciale esclusiva per i Partner, offrendo l’opportunità di:

Conoscere a fondo l’ecosistema Sophos.

Approfondire le caratteristiche delle soluzioni offerte.

Ricevere stimoli e idee per collaborazioni di successo nel Marketing.

POMERIGGIO: Dedicato ai Clienti

14:00 – 14:30: Registrazione e Welcome Coffee dedicato ai Clienti, soli o accompagnati dai loro Rivenditori di fiducia.

14:30 – 18:00: Una sessione dedicata ai Clienti, con il focus su:

Approfondimento sulle minacce informatiche in Italia.

Anteprima delle ultime innovazioni di prodotto e servizio Sophos.

Testimonianze reali da parte di clienti Sophos.

Agenda delle presentazioni

Come lavorare con Sophos in rivendita o come servizio gestito (MSP).

Overview del portfolio di prodotti Sophos.

Gli strumenti di Marketing per il successo.

Il panorama delle cyberminacce in Italia.

Tutte le novità sul portfolio di soluzioni Sophos.

Testimonianza diretta da un cliente Sophos.

Momenti di Networking

L’evento prevede anche importanti momenti di networking e pause caffè, favorendo l’interazione tra i partecipanti.

Registrati Subito!

Scopri l’Agenda completa della giornata e assicurati il tuo posto. Il Sophos Cybersecurity on Tour è un’opportunità unica per essere al passo con le ultime tendenze della sicurezza informatica.

Scegli la città e prenota subito il tuo posto: https://event.sophos.com/Sophos-Cybersecurity-Tour-2024