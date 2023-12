Bye bye 2023 … Preparatevi al nostro 2024!

Vi state preparando alle feste e a salutare il 2023? Date un’occhiata al nostro Cybersecurity Best Practice Toolkit, una raccolta di strumenti che vi aiuteranno a prevenire le minacce più avanzate per potervi così rilassare durante le festività.

Prima di salutarvi e darvi un arrivederci al nuovo anno ecco una anticipazione su cosa abbiamo già in programma nel 2024.

I primi webinar del 2024

Attacchi ransomware sempre più frequenti: come difendersi dalla cifratura remota

11 Gennaio 2024 | 15:00 – 16:00

Registrati Subito

Alcuni report segnalano che nel 60% degli attacchi gli hacker utilizzano la cifratura remota. Ciò significa che un solo device non gestito può essere utilizzato per eseguire un attacco su larga scala. Sophos Intercept X e Sophos NDR offrono una protezione a 360° gradi contro i ransomware che fanno uso di cifratura malevola.

Scova le attività sospette all’interno della tua rete aziendale con Sophos NDR

18 Gennaio 2024 | 15:00 – 16:00

Registrati Subito

Siete in grado di monitorare costantemente il traffico di rete e rilevare le attività sospette in qualsiasi momento? Se la risposta è “NO”, partecipate al webinar per entrare nel dettaglio delle funzionalità di NDR ed approfondire i nuovi connettori XDR (Cisco Meraki, Auth0, Secutec SecureDNS, Blackberry e Broadcom Symantec) che abbiamo recentemente rilasciato.

Sophos Day on Tour 2024

Sophos porta tutte le novità direttamente nelle vostre città!

Nei primi mesi del 2024 daremo il via al nostro Sophos Day on Tour, un evento innovativo che toccherà diverse città italiane, tra cui Lucca, Torino, Treviso, Catania e Palermo… ma non solo.

Sarà un appuntamento dedicato a Clienti e Partner per parlare dell’evoluzione del portfolio di soluzioni di Sophos e delle novità sui prodotti e servizi. Stay tuned: a gennaio riceverete una nuova comunicazione con tutte le informazioni.

Non dimenticatevi del servizio di Rapid Response

Per noi le vacanze sono un momento di riposo, ma sappiamo bene che i cybercriminali non si fermano mai. Per passare delle giornate tranquille e senza preoccupazioni, affidatevi a Sophos Managed Detection and Response.

Ma ricordatevi che se durante le festività doveste subire un cyberattacco, potete contattare immediatamente ed a qualsiasi ora gli esperti di Sophos Rapid Response al numero 02 94752897.