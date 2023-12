Vacanze di Natale: la guida Sophos alla sicurezza di rete durante le festività.

Le feste natalizie sono un periodo di gioia, serenità e riposo in compagnia dei propri familiari, ma rappresentano anche un momento critico per la sicurezza delle reti, con un aumento tipico degli attacchi, tra cui quelli ransomware. Ecco alcune pratiche essenziali per proteggere la tua rete durante la pausa festiva:

Spegni i sistemi non necessari: riduci la superficie di attacco spegnendo i sistemi che non sono essenziali durante le festività Aggiorna il firmware del firewall e dell’infrastruttura di rete: assicurati che tutti i dispositivi siano aggiornati con le ultime patch di sicurezza, inclusi firewall e infrastrutture di rete Implementa le migliori pratiche IT: segui le migliori pratiche IT specifiche per le festività, garantendo una stagione sicura e protetta Migliora la cybersecurity quando non sei a casa: se viaggi, evita di compromettere la sicurezza dei dispositivi. Non rischiare di dare accesso non autorizzato a cybercriminali Proteggi informazioni personali e professionali: assicurati che le tue informazioni personali e professionali siano al sicuro, evitando offerte che sembrano troppo convenienti per essere vere Forma sempre i tuoi dipendenti: per le organizzazioni, la formazione regolare dei dipendenti è cruciale. Durante le festività, assicurati che il personale sia consapevole delle cyberminacce che possono compromettere l’infrastruttura IT

Incorporare queste buone pratiche nella tua strategia di sicurezza durante le festività può contribuire significativamente a proteggere la tua rete durante questo periodo critico.