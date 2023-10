Affrontare le minacce digitali: Sophos Day 2023

L’importanza della cybersecurity è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni a causa dell’inarrestabile dipendenza dalla tecnologia e della digitalizzazione di molte attività. In ragione di ciò le minacce informatiche si sono trasformate per le aziende in un’incessante preoccupazione.

Gli attacchi ransomware sono sempre più sofisticati e pericolosi e possono paralizzare organizzazioni di qualsiasi dimensione. I criminali informatici utilizzano infatti tecniche avanzate di crittografia per bloccare i dati delle vittime e richiedere per il loro rilascio un riscatto in criptovalute.

Tutto questo può avere conseguenze gravi, tra cui perdita di dati sensibili, danni finanziari e reputazionali. Se poi costrette a pagare ingenti somme di denaro, le aziende si trovano giocoforza ad alimentare, finanziandola, l’attività dei criminali informatici.

La difesa contro gli attacchi ransomware è diventata estremamente complessa. Le organizzazioni devono implementare misure di sicurezza avanzate, mettere in campo un costante monitoraggio del proprio sistema informatico e formare il personale perché sia in grado di riconoscere le minacce e neutralizzarle.

In sintesi, la crescente minaccia degli attacchi ransomware e la derivante complessità di una strategia di difesa stanno trasformando la cybersecurity in un campo altamente sfidante. Le organizzazioni devono essere proattive nella protezione dei propri sistemi e dei propri dati, investendo in soluzioni di sicurezza avanzate e mantenendo il passo con le ultime tendenze e le nuove minacce così da rimanere al sicuro in un mondo sempre più interconnesso.

Partecipa al Sophos Day 2023, l'evento annuale dedicato a Clienti e Partner organizzato da Sophos che si terrà martedì 21 novembre 2023 dalle 14:00 alle 18:00 circa al Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano e il 29 settembre sempre dalle 14:00 alle 18:00 all'Anantara Palazzo Naiadi in Piazza della Repubblica a Roma.

Durante il Sophos Day 2023 scoprirai come affrontare le cyberminacce in modo efficace.

Nuova Strategia: scopri le strategie all’avanguardia per rilevare e rispondere a minacce sempre più sofisticate. Incident Response: conosci la nuova offerta di servizi di Incident Response di Sophos, dotati di un team di esperti disponibile 24/7. Complessità delle Minacce: capisci perché le minacce sono diventate così complesse e impara a gestirle efficacemente. Proposta di Servizi: ascolta direttamente dai suoi Product Manager come la proposta di servizi di Sophos sia in grado di offrire i migliori risultati in materia di sicurezza. Interazione: partecipa ad una tavola rotonda per entrare in contatto con altri clienti Sophos e ascoltare le loro testimonianze.

