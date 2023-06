Il mondo della cybersecurity è in costante evoluzione, così come lo sono le minacce alla sicurezza aziendale. Gli attacchi informatici hanno raggiunto un livello di complessità estremamente elevato e gestirli in modo efficace è diventata una sfida per la maggior parte delle organizzazioni. Ecco perché il futuro della sicurezza informatica risiede nella Cybersecurity as a Service, un approccio completo e proattivo per proteggere i tuoi dati e i tuoi sistemi.

Sfruttando l’esperienza di leader di settore di Sophos, e le tecnologie più all’avanguardia, potrai stare un passo avanti ai criminali informatici e ridurre al minimo l’impatto di potenziali violazioni. Il servizio Managed Detection and Response garantisce un monitoraggio continuo, la caccia alle minacce e una risposta agli incidenti da parte di un team di esperti professionisti della sicurezza informatica.

Per scoprire come Sophos può esserti d’aiuto partecipa a una delle tappe italiane del Sophos Cybersecurity as a Service Tour. Questi incontri in presenza, della durata di una mattinata o di un pomeriggio, si terranno in diverse città italiane.

Nel corso dell’evento avrai l’opportunità di interagire direttamente con i nostri esperti, di porre domande e di acquisire preziose informazioni sul panorama in continua evoluzione relativo alle minacce. Che tu sia un professionista IT, un proprietario di azienda o un responsabile decisionale, questo tour è stato progettato per fornirti conoscenze pratiche e strategie per migliorare la sicurezza informatica della tua organizzazione.

Unisciti a noi al Sophos Cybersecurity as a Service Tour 2023 ed equipaggiati con le conoscenze e con gli strumenti necessari per proteggere i tuoi asset digitali. Non perdere questa occasione per adottare misure proattive per proteggere la tua organizzazione dalle sempre crescenti minacce informatiche. Prenota il tuo posto oggi stesso, ed entra a far parte del futuro della sicurezza informatica.

Per registrarti all’evento e per maggiori informazioni sulle date e le località del tour, visita il nostro sito web all’indirizzo https://event.sophos.com/event.