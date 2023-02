Liu Jo ottimizza la protezione contro le minacce informatiche grazie a Sophos MDR

Dalle origini in uno dei distretti di eccellenza dell’abbigliamento Made in Italy fino all’affermazione come brand premium del fashion italiano riconosciuto a livello internazionale, Liu Jo ha visto una crescita costante a livello globale. Con 500 dipendenti presso l’headquarter, 1.100 dipendenti su tutto il suolo italiano e una rete capillare di circa 400 negozi in tutto il mondo, Liu Jo doveva poter contare su un livello elevato e omogeneo di sicurezza per tutta la propria infrastruttura IT, al fine di proteggere i propri dati sensibili da minacce informatiche sempre più aggressive, potenziando la continuità dell’attività di business.

In particolare, Liu Jo aveva la necessità di supportare il proprio team IT tramite la consulenza di esperti specializzati nell’ambito della cybersecurity, dotati degli strumenti e dell’expertise specifica indispensabile per riconoscere, rilevare e bloccare potenziali attacchi tempestivamente e in qualunque momento.

Liu Jo si è affidata a Sophos per la protezione della rete di negozi di proprietà, scegliendo gli access point, la protezione a livello endpoint e il servizio Sophos Managed Detection and Response (MDR), un’attività di rilevamento e risposta alle minacce che consente di avvalersi della solida expertise del team Sophos 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il team opera nell’ambito della risposta agli incidenti di sicurezza, identificando e neutralizzando le minacce attive presenti nella rete.

Inoltre, al fine di completare la propria infrastruttura di sicurezza a livello di accesso alla rete, Liu Jo ha implementato Sophos Switch che consente di ottimizzare e ampliare la connettività alle LAN aziendali. Grazie alla possibilità di essere gestiti da remoto, gli switch permettono di monitorare tutte le installazioni, rispondendo tempestivamente ad eventuali alert, tenendo traccia dello status delle licenze e dei rinnovi, il tutto attraverso un’interfaccia unica, semplice e intuitiva.

“Nell’attuale scenario, la complessità degli attacchi ransomware e delle cyberminacce è in continua crescita e oggi più che mai è fondamentale essere supportati da un partner tecnologico in grado di rilevare sin da subito i segnali che potrebbero preannunciare un attacco. Le competenze in campo di threat hunting, detection e response diventano quindi un fattore strategico fondamentale per prevenire danni significativi, come un ransomware o una violazione dei dati su larga scala, diventando così i cardini di ogni strategia di sicurezza e di business vincente” commenta Marco D’Elia, Country Manager di Sophos Italia.

Inoltre, il team di cybersecurity di Liu Jo sta beneficiando di Sophos X-Ops, l’unità di threat intelligence cross-domain dell’azienda. L’intelligence di Sophos X-Ops ottimizza l’intera linea di prodotti e servizi Sophos attraverso il Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem. Questo innovativo ecosistema comprende un data lake centralizzato che sfrutta un ricco set di API aperte a disposizione di clienti, partner, sviluppatori e altri fornitori di cybersecurity e information technology.

“Tramite l’implementazione delle soluzioni Sophos, Liu Jo può contare su un partner affidabile in grado di mantenere in sicurezza la propria infrastruttura IT, oltre a una sensibile semplificazione nella gestione della sicurezza informatica. Grazie all’implementazione delle soluzioni Sophos possiamo avvalerci di un team di sicurezza specializzato attivo h24, in grado di intervenire prontamente qualora fossimo sotto attacco. Mediante un approccio flessibile e integrato, possiamo affidarci a un approccio alla sicurezza informatica completo ed esaustivo, assicurando così la massima protezione dei nostri dati” spiega Andrea Veroni, CIO di Liu Jo.