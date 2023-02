I clienti si affidano ai servizi MDR di Sophos in misura maggiore rispetto a qualsiasi altro vendor di sicurezza informatica

Quella dell’MDR (Managed Detection and Response) è in ambito di sicurezza informatica una delle aree più calde e in più rapida crescita, e ciò probabilmente non costituisce una sorpresa. Per la stragrande maggioranza delle organizzazioni la complessità della materia, l’esborso economico associato al reclutamento, la formazione e il mantenimento in-house di un team qualificato di analisti di cybersecurity rappresentano un compito assai gravoso. Aggiungendo a ciò la necessità di creare un centro operativo di sicurezza (SOC) completo, e i threat feeds associati, ne deriva che l’eventuale implementazione della propria offerta di cybersecurity-as-a-service diventi semplicemente fuori portata per chiunque, fatta eccezione per le organizzazioni IT più grandi.

Ecco perché i professionisti IT maggiormente esperti cercano di esternalizzare le competenze relative a MDR, delegandole ad un partner fidato. Quando si valutano i servizi di Managed Detection and Response, i numeri contano. E indipendentemente dalla prospettiva da cui si osserva uno scenario, Sophos è la realtà numero uno per quanto riguarda l’MDR.

Sophos MDR oggi protegge oltre 15.000 organizzazioni, molte di più di qualsiasi altro fornitore, dalle minacce informatiche avanzate che la tecnologia da sola non può fermare. Difendiamo società di tutte le dimensioni, e nei settori più diversi, in oltre 120 Paesi in tutto il mondo. La nostra ampiezza e profondità di esperienza consentono giorno dopo giorno a Sophos di fornire risultati di cybersecurity superiori, supportati dalla nostra Breach Protection Warranty, una garanzia contro la violazione dei dati, con una copertura fino a 1 milione di $ per le spese correlate alla risposta agli incidenti.

Sophos è il numero 1 per competenza in materia di minacce e tempi di risposta

La difesa di oltre 15.000 clienti offre ai nostri analisti MDR un livello di competenza in materia di rilevamento, indagine e risoluzione delle minacce che altri fornitori non sono banalmente in grado di replicare. Sophos è in grado di avere un quadro della situazione migliore e maggiore di qualsiasi altro suo concorrente. Questa esperienza senza pari in tema di minacce consente ai nostri analisti di rispondere gli attacchi in modo più rapido ed accurato in tutte le fasi del processo di rilevamento e risposta, a partire dall’identificazione di segnali rilevanti, passando dall’indagine su potenziali incidenti e fino alla neutralizzazione delle attività dannose.

“Gli esperti di penetration test apparivano scioccati per il fatto di non riuscire a trovare un modo per entrare. Questo è stato il momento in cui ci siamo resi conto di poterci assolutamente fidare del servizio Sophos – Università del Queensland meridionale”.

Manteniamo runbook condivisi per ogni minaccia (o cybercriminale unico) che riscontriamo in tutti gli ambienti aziendali. Una volta identificato un avversario, gli analisti fanno riferimento al runbook pertinente e passano subito al contrattacco, sfruttando le esperienze collettive del team per neutralizzare rapidamente le conseguenze dell’incidente.

“La soluzione MDR di Sophos nell’ultimo anno ci ha salvato almeno una volta da un brutto incidente malware che si sarebbe potuto trasformare molto rapidamente in un vero e proprio attacco ransomware – HammondCare”.

Relativamente alle minacce, la nostra ampia esperienza ci consente di rilevare e sventare gli attacchi più velocemente di qualunque altro nostro competitor. I clienti di Sophos MDR beneficiano di un tempo medio di risposta alle minacce pari a soli 38 minuti, impiegati per rilevare, indagare e porre rimedio agli attacchi, un tempo notevolmente più ristretto se confrontato con quello necessario ad altri fornitori di sicurezza, ed anche cinque volte più rapido rispetto ai team interni più veloci.

Numero 1 per competenza specifica del settore

Garantire la sicurezza di oltre 15.000 clienti testimonia che Sophos MDR ha una profonda esperienza nella difesa di organizzazioni che operano in tutti i principali settori di mercato. Certo, è una competenza semplice da attribuirsi, ma decisamente più difficile da fornire ed assicurare. Motivo per cui vorremmo supportare questo aspetto con alcuni numeri.

Dei nostri attuali clienti*:

L’11% opera nel settore scolastico/universitario

L’11% opera nei servizi finanziari

Il 12% opera nella pubblica amministrazione

Il 7% opera settore sanitario

Il 17% opera settore manifatturiero

Il 10% opera nel retail

All’interno di ogni settore applichiamo automaticamente, a tutti coloro che presentano un profilo simile, le informazioni e gli insegnamenti appresi dalla protezione di un determinato cliente. Questo ci consente di elevare le difese ad un livello superiore rispetto a ciò che altrimenti potrebbe essere ottenuto.

Numero 1 per l’intelligence sulle minacce in tempo reale

In qualità di fornitore leader globale di tecnologie per la cybersecurity, Sophos protegge oltre 550.000 organizzazioni grazie alle sue soluzioni di sicurezza per endpoint, reti, e-mail e cloud. Ciascuna di esse genera una vasta gamma di informazioni sulle minacce in tempo reale che vengono condivise con gli analisti di Sophos MDR tramite il nostro Adaptive Cybersecurity Ecosystem, così garantendo ai nostri operatori la visibilità più completa e aggiornata sulle minacce attive.

I fornitori di sicurezza informatica con minore visibilità sulle minacce attive spesso integrano le loro informazioni interne con ulteriori feed dati da un insieme di fonti più ampio. Questi feed sono preziosi, ma informano i team di sicurezza degli eventi solo dopo che si sono verificati.

Al contrario, la nostra intelligence full stack interna fornisce visibilità sulle minacce nel momento stesso in cui si verificano. Grazie a queste informazioni possiamo scoprire rapidamente nuove attività malevole in un singolo ambiente aziendale, e quindi difendere in modo proattivo ogni altra organizzazione sotto il nostro controllo.

Numero 1 nelle valutazioni dei clienti

Non solo Sophos MDR è il servizio più affidabile, ma è anche il più apprezzato. I clienti nelle recensioni indipendenti attribuiscono costantemente a Sophos MDR i migliori punteggi:

Sophos è la soluzione MDR più votata e più recensita su Gartner® Peer Insights™ con un punteggio, al 20 dicembre 2022, di 4,8/5 su 271 recensioni, mentre alla stessa data il 97% dei clienti afferma che ci consiglierebbe

G2 ha recentemente nominato Sophos la migliore soluzione MDR complessiva nel suo Winter 2023 Report (Q4’2022), ponendola in questa classifica al di sopra di altri dieci fornitori

Dai un’occhiata alle centinaia di recensioni indipendenti e verificate per renderti conto di cosa dicono i clienti del nostro servizio

Numero 1 per la copertura SOC scalabile

Un altro parametro importante da considerare quando si valutano i servizi MDR è il numero di persone che, in ambito di protezione, operano dietro alle quinte. Va sottolineato che è necessaria un’ampiezza di copertura sufficiente a garantire un supporto continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nonché competenze approfondite per ottimizzare ogni fase del processo di rilevamento e risposta.

Sophos MDR dispone di oltre 500 specialisti in minacce informatiche che lavorano 24 ore su 24 per proteggere i clienti da attacchi sofisticati. Gli esperti di rilevamento e risposta alle minacce che lavorano in sei SOC dislocati in Australia, India, Regno Unito, Irlanda e Nord America, sono supportati da un team corposo ed affiatato di specialisti esperti e dedicati ai malware, alle informazioni sulle minacce, all’ingegneria e alla scienza dei dati, alla caccia alle minacce, al monitoraggio degli avversari e alla reazione agli incidenti.

Questa combinazione unica ci consente di fornire il migliore rilevamento e risposta guidati dall’uomo al mondo, su larga scala e 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. (Presto apriremo un settimo SOC in Germania che fornirà anche supporto nella lingua locale).

Sophos è il numero 1 per il servizio MDR

In qualunque modo la si osservi, Sophos è la società numero uno per il servizio MDR, scelta da più organizzazioni rispetto a qualsiasi altro fornitore. Competenza superiore in materia di minacce, tempi di risposta, conoscenze specifiche del settore, informazioni sulle minacce in tempo reale, valutazioni dei clienti e specialisti SOC: tutto ciò assicura ai clienti di Sophos MDR i migliori risultati possibili in tema di cybersecurity, consentendo loro di concentrarsi su ciò che è fondamentale per la loro attività.

Per saperne di più su Sophos MDR e scoprire come possiamo aiutarti, parla oggi stesso con uno dei nostri esperti di sicurezza informatica.

* Titolari di licenza di abbonamento annuale