Vi presentiamo Sophos Marketplace

Siamo lieti di annunciare che è disponibile Sophos Marketplace, un ecosistema aperto di oltre 75 soluzioni tecnologiche di terze parti integrate con prodotti e servizi Sophos.

Dopo aver annunciato il nostro nuovo servizio Sophos Managed Detection and Response (MDR), ad esso si aggiunge Marketplace, un’altra importante risorsa che ci consente di offrire ai nostri clienti e partner di tutto il mondo un livello di sicurezza informatica superiore.

Una parte integrante del nostro programma di alleanze strategiche

In Sophos perseguiamo tre tipi di alleanze:

Integrazioni delle operazioni di sicurezza . Consentono a Sophos e ai nostri partner di utilizzare la telemetria da tecnologie di sicurezza di terze parti così da accelerare il rilevamento e la risposta alle minacce in diversi ambienti operativi, indipendentemente dalle soluzioni di sicurezza di cui si avvalgono i clienti. Con una gamma completa di integrazioni di endpoint, firewall, rete, identità, e-mail, cloud, SIEM e SOAR già in atto, Sophos Marketplace eleva ed estende le difese delle organizzazioni consentendo loro di aumentare il ritorno sugli investimenti effettuati in ambito di sicurezza.

. Consentono a Sophos e ai nostri partner di utilizzare la telemetria da tecnologie di sicurezza di terze parti così da accelerare il rilevamento e la risposta alle minacce in diversi ambienti operativi, indipendentemente dalle soluzioni di sicurezza di cui si avvalgono i clienti. Con una gamma completa di integrazioni di endpoint, firewall, rete, identità, e-mail, cloud, SIEM e SOAR già in atto, Sophos Marketplace eleva ed estende le difese delle organizzazioni consentendo loro di aumentare il ritorno sugli investimenti effettuati in ambito di sicurezza. Marketplace di terze parti . Consente alla nostra rete (in rapida crescita) di fornitori di servizi gestiti (MSP), telecomunicazioni, cloud pubblico e partner di distribuzione, di integrare il portafoglio di servizi, prodotti e tecnologie Sophos nei loro ambienti esistenti, migliorando così la qualità delle offerte riservate ai loro clienti e allo stesso tempo semplificando la gestione quotidiana della sicurezza informatica.

. Consente alla nostra rete (in rapida crescita) di fornitori di servizi gestiti (MSP), telecomunicazioni, cloud pubblico e partner di distribuzione, di integrare il portafoglio di servizi, prodotti e tecnologie Sophos nei loro ambienti esistenti, migliorando così la qualità delle offerte riservate ai loro clienti e allo stesso tempo semplificando la gestione quotidiana della sicurezza informatica. Partnership go-to-market. Di natura più tattica e meno formale rispetto alle due precedenti, queste alleanze permettono a Sophos e ai suoi partner di lavorare insieme con opportunità reciprocamente vantaggiose, tali da supportare i clienti condivisi e da prospettare nuove opportunità di collaborazione.

Il nuovo Sophos Marketplace è parte integrante del nostro programma di alleanze strategiche, poiché facilita e migliora la fornitura sia delle nostre integrazioni delle operazioni di sicurezza, sia dei marketplace di terze parti.

Tenere i clienti al passo con le minacce avanzate

La sicurezza informatica è diventata troppo complessa perché la maggior parte delle organizzazioni possa gestirla in autonomia. Mentre la raffinatezza delle minacce informatiche continua a crescere in maniera esponenziale, permane una carenza di soggetti capaci di affrontarle. Una recente ricerca di Cybersecurity Ventures ha stimato che attualmente, nel mondo, ci siano 3,5 milioni di posti di lavoro vacanti nel settore della sicurezza informatica.

Contestualmente, le organizzazioni dispongono già di un’ampia gamma di mezzi di sicurezza rilasciati da numerosi vendor. Ogni strumento fornisce preziosi dati di telemetria che esperti analisti possono utilizzare per rilevare e bloccare attacchi avanzati. La sfida consiste nell’integrare questi dati, in modo tale da consentire analisi significative ed approfondimenti accurati che viceversa non sarebbe consentito eseguire.

In primo luogo, noi di Sophos aiutiamo i nostri clienti a colmare il loro deficit di competenze in materia di sicurezza informatica erogandola in forma di servizio. Il nostro staff globale, composto da analisti esperti, agisce 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, alla stregua di un’estensione dei team dei nostri clienti, monitorando i loro ambienti alla ricerca di minacce e facendo in modo di neutralizzare gli attacchi avanzati prima che possano causare seri danni. A testimonianza della qualità del nostro servizio, Sophos è il vendor di rilevamento e risposta gestita (MDR) più affidabile al mondo, e a livello planetario protegge già oltre 13.000 società.

Con i recenti miglioramenti apportati al nostro servizio MDR, Sophos è diventato il primo ed unico provider capace di integrare su larga scala la telemetria di terze parti (non Sophos), la telemetria nativa (Sophos), nonché qualsiasi combinazione delle due soluzioni. I segnali provenienti dall’intero ambiente del cliente vengono automaticamente consolidati, correlati e infine catalogati in ordine di priorità con gli insight provenienti dal Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem e dall’Unità di Intelligence sulle minacce Sophos X-Ops, in modo tale da accelerare il rilevamento, l’indagine e la risposta alle minacce e altresì garantire risultati di sicurezza informatica di livello superiore.

Più rileviamo, più velocemente reagiamo. Consentendo agli analisti di Sophos MDR di sfruttare le tecnologie di sicurezza già in dotazione alle aziende per rilevare, indagare e rispondere ad attacchi avanzati, Sophos Marketplace contribuisce a ridurre il rischio informatico aumentando al contempo il riscontro dei nostri clienti rispetto alle soluzioni che già hanno in dotazione.

Abilitare la nostra rete MSP in rapida crescita

Sophos Marketplace agevola e facilita la gestione quotidiana delle tecnologie Sophos da parte degli MSP, libera tempo prezioso e consente ai nostri partner una protezione più semplice e veloce degli ambienti dei loro clienti grazie ai prodotti, alle tecnologie e ai servizi leader di mercato messi a disposizione da Sophos.

Il nostro impegno per la trasparenza

Durante la progettazione del Sophos Marketplace, un principio guida è stato il forte impegno verso la trasparenza. In Sophos crediamo nella condivisione aperta dei dati con l’intera comunità che si occupa di sicurezza, così da innalzare, a livello di comparto, gli standard di difesa. Ci siamo anche focalizzati sulla volontà di offrire un’esperienza la più pulita e semplice possibile, tale da facilitare ai nostri clienti e partner l’acquisizione, l’implementazione e il mantenimento di soluzioni che sfruttino i servizi, i prodotti e le tecnologie di Sophos, nonché quelli di terze parti. Dai un’occhiata e provalo oggi stesso!

Questo è solo l’inizio!

Il lancio di Sophos Marketplace è solo un primo passo. Rafforzeremo il nostro già ampio ecosistema aperto integrandolo con più partner, più app e più plug-in. Ciò ci consentirà di risolvere un numero sempre crescente di problemi pratici in capo ai nostri clienti, indipendentemente dall’ambiente in cui operano i loro utenti finali. Guarda qui!