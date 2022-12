Sophos nomina Gerard Allison nuovo Senior Vice President of Sales per l’area EMEA

Gerard Allison è stato nominato nuovo Senior Vice President of Sales per l’area EMEA.

“Siamo lieti di accogliere Gerard nel team di Sophos per guidare e contribuire ad accelerare gli obiettivi di crescita nell’area EMEA, una delle aree geografiche più importanti per l’azienda. Gerard ha una profonda conoscenza del canale di distribuzione e dei rivenditori, oltre a un’ampia esperienza nello stabilire con successo nuovi percorsi di mercato. Grazie a al suo curriculum, Gerard sarà un importante e prezioso leader per il comparto Sales di Sophos e supervisionerà l’area EMEA, soprattutto in previsione delle sfide che affronteremo nel 2023 con il nostro nuovo servizio Sophos Managed Detection and Response“, dichiara Michael Valentine, Chief Revenue Officer di Sophos. “La necessità di soluzioni moderne di cybersecurity, che includono servizi MDR forniti da un team di esperti specializzati nell’individuazione di minacce informatiche “nascoste” lungo la catena logistica, è diventata indispensabile, come indica il nostro nuovo Threat Report 2023″. L’offerta di prodotti, servizi e capacità di threat intelligence di Sophos, unita all’esperienza professionale di Gerard nel campo della cybersecurity e della tecnologia, garantirà ai nostri partner EMEA di fornire a clienti e prospect le soluzioni di sicurezza più avanzate disponibili.”

“Sophos è un’azienda leader del settore, all’avanguardia con un nuova tipologia di servizio MDR di cui ogni organizzazione può beneficiare e sono dunque entusiasta di entrare in Sophos in questo momento e di guidare l’ottimo team di vendita dell’azienda nell’area EMEA”, dichiara Allison. “Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con la nostra vasta rete di partner nell’area EMEA per sviluppare nuovi flussi di entrate e garantire ai clienti la sicurezza adeguata per difendersi dagli attuali cybercriminali persistenti.”

Allison ha più di 30 anni di esperienza nel settore ed è noto per il suo stile imprenditoriale e la sua visione, per il notevole contributo alla crescita del fatturato, allo sviluppo di programmi di vendita, alla formazione e allo sviluppo di solide relazioni con clienti e partner. Prima di unirsi a Sophos, Allison ha lavorato in Exclusive Networks, Gigamon e Juniper Networks. Allison lavorerà dall’Essex, nel Regno Unito.