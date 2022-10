Sophos Day 2022: il futuro della sicurezza informatica è la Cybersecurity As A Service

La cybersecurity è cambiata per sempre e le sfide sono troppo complesse per essere affrontate efficacemente dalla maggior parte delle organizzazioni. È necessario affidarsi a degli esperti in grado monitorare la rete aziendale in qualunque momento, pronti ad agire in caso di attacco.

Sophos, fornisce le competenze e gli strumenti necessarie per sconfiggere le minacce di oggi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 grazie ai suoi servizi di Threat Detection contro gli attacchi di nuova generazione.

Il Sophos Day 2022, che si terrà martedì 25 ottobre a Milano, sarà l’occasione per conoscere i nuovi servizi di Incident Response di Sophos, compatibili con i sistemi già esistenti in azienda e gestiti da esperti Threat Hunter disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per proteggere l’infrastruttura IT aziendale.

I partecipanti all’incontro avranno anche l’opportunità di assistere ad una interessante tavola rotonda moderata da Giulia Cimpanelli, giornalista del Corriere della Sera e con lo speciale intervento di:

Federica Maria Rita Livelli, membro del comitato scientifico del CLUSIT e docente di Business Continuity & Resilience (Università POLIMI–BOCCONI e Università di Verona, Università di Cagliari, Master Ambientale Università di Padova, Università di Castellanza LIUC).

Alessandro Vannini, esperto di ICT e moderatore della più importante community italiana di Ethical Hacker.

Peter Mackenzie, capo dell’Incident Response Team di Sophos. Collabora con un team di esperti Threat Hunter in grado di aiutare le organizzazioni colpite da un cyberattacco a fermare e neutralizzare la minaccia. Peter lavora in Sophos dal 2011 ed è specializzato in attacchi ransomware.

Tra gli speaker anche David Mareels, ex CEO e co-fondatore di SOC.OS, società acquisita da Sophos ad aprile 2022 e ora direttore del dipartimento di Product Management all’interno del team SecOps di Sophos.

L’appuntamento è per il 25 ottobre con inizio alle ore 12.30 e termine alle 17.10. Ecco l’agenda della giornata:

