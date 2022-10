Sophos MDR festeggia il suo terzo anniversario

Il 1° ottobre 2022 è una data speciale per me perché segna i tre anni del nostro servizio Sophos MDR. Durante questo periodo il nostro team globale di esperti di minacce e analisti della sicurezza ha dedicato centinaia di migliaia di ore a proteggere i clienti da attacchi informatici avanzati condotti dall’uomo che le soluzioni tecnologiche da sole non possono prevenire.

Oggi Sophos MDR protegge oltre 12.000 organizzazioni, dalle piccole imprese alle grandi aziende, il che rende il nostro servizio il più affidabile al mondo.

Negli ultimi tre anni abbiamo rilevato, investigato e neutralizzato un’incredibile gamma di attacchi, dal ransomware ai trojan bancari, ai cryptominer fino alle violazioni ai server SQL, praticamente qualsiasi minaccia un avversario potesse sferrare contro un’organizzazione!

Il nostro team ha una profonda esperienza nella caccia alle minacce rivolte alle organizzazioni di ogni settore, dall’istruzione alla finanza, dalla produzione all’assistenza sanitaria, dalla pubblica amministrazione alla vendita al dettaglio. Questa vastità e profondità di esperienza ci consente di offrire un livello di protezione senza precedenti a tutti i nostri clienti.

A testimonianza della qualità del nostro servizio, siamo orgogliosi di avere il punteggio più alto su Gartner Peer Insights™* e il riconoscimento di Top Vendor nella G2 Grid® 2022 per i servizi MDR al servizio del mercato medio**.

La crescente necessità di servizi MDR

Da quando abbiamo lanciato Sophos MDR, la necessità dei nostri servizi è decisamente cresciuta visto che oggi le aziende stanno lottando per tenere il passo con il volume, la complessità e l’impatto crescenti delle minacce informatiche: solo nell’ultimo anno, la percentuale di organizzazioni di piccole e medie dimensioni colpite dal ransomware è quasi raddoppiato, passando dal 37% nel 2020 al 66% nel 2021***.

La realtà è che le soluzioni tecnologiche da sole non possono impedire ogni attacco informatico. Per evitare il rilevamento da parte delle soluzioni di sicurezza informatica, i malintenzionati utilizzano sempre più strumenti IT legittimi, sfruttano le credenziali rubate e le autorizzazioni di accesso e traggono vantaggio dalle vulnerabilità senza patch.

Sophos MDR combina l’esperienza umana con potenti tecnologie e modelli avanzati di machine learning basati sull’intelligenza artificiale per fermare anche gli attacchi guidati dall’uomo più avanzati. I clienti dormono meglio la notte sapendo che il nostro team di esperti è al loro fianco, 24/7/365.

MDR soddisfa le tue esigenze

Sophos MDR è progettato per essere compatibile con la tua organizzazione, non il contrario. Scegli tu come possiamo lavorare insieme e il livello di risposta di cui hai bisogno:

Sophos MDR gestisce completamente la risposta alle minacce per tuo conto

Sophos MDR collabora con il tuo team interno, cogestendo la risposta alle minacce

Sophos MDR avvisa il tuo team interno di problemi che richiedono attenzione e fornisce indicazioni per la risoluzione dei problemi

Oltre al grado di difesa elevato, i clienti mi dicono costantemente che uno dei principali vantaggi di cui godono utilizzando il nostro servizio è il tempo che dedichiamo loro. Con Sophos che si occupa della caccia alle minacce, i team di sicurezza IT sono in grado di concentrarsi su progetti strategici per supportare il business e migliorare altre aree di difesa informatica come la gestione delle patch e la formazione degli utenti.

Emozionanti sviluppi all’orizzonte

Questo è un momento emozionante per Sophos MDR. Continuiamo a sviluppare e migliorare il nostro servizio in risposta al feedback dei clienti e al panorama delle minacce in evoluzione.

Sono ansioso di condividere a breve i dettagli di un’importante estensione della nostra offerta. Nel frattempo, per saperne di più su Sophos MDR e fissare una chiamata con il nostro team per discutere di come possiamo aiutarti, visita sophos.com/mdr.

