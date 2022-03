Xstream SD-WAN in SFOS v19

Sophos Firewall OS v19 include numerose novità. Xstream SD-WAN è un insieme di nuove potenti funzionalità all’interno di SFOS v19 che, insieme a quelle offerte da Sophos Central e alla nostra linea hardware esistente, offrono la migliore soluzione SD-WAN oggi disponibile in un firewall.

In questo articolo, esamineremo più da vicino i profili SD-WAN e la selezione dei collegamenti basati sulle prestazioni, nonché il monitoraggio e il logging in tempo reale.

Guarda questo video dimostrativo per una rapida panoramica su come funziona questa eccezionale nuova funzionalità:

Selezione dei link basata su Profili e Performance della SD-WAN

SFOS v19 introduce una nuova soluzione di gestione dei collegamenti SD-WAN per impostare facilmente strategie di routing WAN. I profili SD-WAN definiscono una strategia di routing su più gateway di collegamento WAN (con supporto per un massimo di 8 collegamenti WAN) consentendo un reindirizzamento continuo ed efficiente delle connessioni applicative in base alle prestazioni del collegamento WAN con impatto zero.

Le strategie di routing SD-WAN possono essere basate sul primo link disponibile o sulle loro prestazioni.

I criteri di monitoraggio delle prestazioni includono jitter, latenza e perdita di pacchetti e possono utilizzare come test target multipli sia via PING che TCP. I profili SD-WAN selezionano automaticamente il collegamento migliore in base alle prestazioni o in base alle policy SLA personalizzate che definiscono valori massimi accettabili per jitter, latenza o perdita pacchetti prima del cambio routing su un altro collegamento con prestazioni migliori.

Transizioni a impatto zero

Sophos Firewall garantisce che tutte le transizioni dei collegamenti SD-WAN abbiano un impatto zero sulle connessioni e sessioni attive, rendendo le interruzioni dell’ISP trasparenti per gli utenti finali.

Altri firewall restano in attesa che le applicazioni client avviino una nuova connessione ogni volta che la qualità del gateway ISP peggiora o si verifica un’interruzione. Ciò può influire seriamente sulle chiamate vocali o video, sulle applicazioni di condivisione e sulla continuità dell’applicazione SaaS o delle sessioni Web.

Questo potrebbe significare chiamate interrotte, notevole ritardo o blocco dell’app o dello schermo durante il tentativo di riconnessione.

Sophos Firewall con le nuove funzionalità di failover a impatto zero nella v19 assicura che le connessioni attive rimangano intatte. Sophos Firewall reindirizza i pacchetti successivi della connessione in corso al collegamento gateway appropriato, assicurando che non vi siano interruzioni del traffico delle applicazioni. In background, ogni volta che la qualità peggiora o cambia la disponibilità del gateway, il firewall Sophos attiva il reindirizzamento del collegamento WAN in base al proprio profilo senza attendere che l’applicazione client avvii una nuova connessione. Ogni volta che viene attivato il reindirizzamento, le routes SD-WAN vengono attraversate e viene scelto il gateway migliore per i pacchetti seguenti della stessa connessione, mantenendo così l’integrità del flusso di traffico. In effetti, Sophos Firewall risolve un problema di vecchia data con l’instradamento dei collegamenti WAN fornendo la migliore resilienza e trasparenza per il traffico delle applicazioni.

Grafici di monitoraggio delle prestazioni SD-WAN

Un nuovo strumento di monitoraggio delle prestazioni SD-WAN è ora disponibile nella sezione diagnostica del prodotto. Puoi monitorare le prestazioni del collegamento SD-WAN in tempo reale con grafici separati per latenza, jitter e la perdita di pacchetti. Vengono fornite le selezioni della sequenza temporale per il tempo reale, le ultime 24 o 48 ore o per l’ultima settimana o mese. Questi strumenti sono estremamente utili quando si tratta di mettere a punto strategie di routing SD-WAN personalizzate per la propria rete.

Ottimizza la tua rete SD-WAN in modo rapido e semplice

Insieme, i nuovi profili SD-WAN, le strategie di routing basate sulle prestazioni, le transizioni a impatto zero e le funzionalità di monitoraggio consentono di raggiungere i propri obiettivi SD-WAN in modo rapido e semplice. Puoi facilmente ottimizzare le prestazioni della tua rete SD-WAN per garantire grande resilienza e continuità, prestazioni delle applicazioni e la migliore user experience anche negli ambienti ISP più dirompenti o instabili.

Sophos Firewall v19

Se sei interessato a saperne di più sulle altre novità di Sophos Firewall v19, dai un’occhiata a questo articolo precedente che fornisce un’ottima panoramica o scarica il PDF “What’s New”.

Sophos Firewall v19 sarà un aggiornamento gratuito per tutti i clienti con licenza ed è ora in Early Access per chiunque desideri valutare il prodotto e aiutarci a renderlo il migliore possibile per il lancio. SFOS v19 dovrebbe essere rilasciato ad aprile. Clicca qui per partecipare all’Early Access Program.