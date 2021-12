Sophos Firewall v19 con Xstream SD-WAN

L’Early Access Program per Sophos Firewall OS v19 prende il via oggi e offre la funzionalità Xstream SD-WAN.

All’inizio di quest’anno, abbiamo lanciato i nuovi potenti firewall della serie XGS con processori di flusso Xstream dedicati per accelerare SD-WAN, SaaS e il traffico cloud. Ne è conseguito un modo estremamente semplice per orchestrare complesse reti SD-WAN in Sophos Central. E oggi presentiamo Xstream SD-WAN.

Sophos Firewall OS v19 include diverse nuove ed entusiasmanti funzionalità SD-WAN, inclusi profili SD-WAN con supporto multi-gateway e selezione del link in base a SLA di performance, nonché strumenti di monitoraggio delle prestazioni, il logging SD-WAN e molto altro.

Anche l’accelerazione Xstream FastPath del traffico delle VPN IPsec farà parte di SFOS v19 ed è ancora in fase di finalizzazione per essere incluso nella prossima fase dell’EAP.

Tutto questo si aggiunge a Xstream SD-WAN, che offre nuovi alti livelli di flessibilità e prestazioni di rete, il tutto integrato nel firewall.

I principali miglioramenti in SFOS v19

SD-WAN

Profili SD-WAN e SLA a prestazioni avanzate , con supporto di più gateway per un re-indirizzamento continuo ed efficiente del traffico in base alle performance del collegamento WAN

, con supporto di più gateway per un re-indirizzamento continuo ed efficiente del traffico in base alle performance del collegamento WAN Monitoraggio SD-WAN : fornisce monitoraggio grafico in tempo reale e storico delle metriche delle prestazioni del collegamento SD-WAN, inclusi latenza, jitter e perdita di pacchetti

: fornisce monitoraggio grafico in tempo reale e storico delle metriche delle prestazioni del collegamento SD-WAN, inclusi latenza, jitter e perdita di pacchetti Log SD-WAN: integra le informazioni di routing SD-WAN nei dati di log con un nuovo modulo di visualizzazione del log SD-WAN

VPN

Gestione VPN : la gestione VPN è stata riorganizzata e semplificata, includendo nuove voci di menu principali separate per l’accesso remoto e la gestione VPN da site-to-site, nonché molte altre modifiche intuitive, una nuova procedura guidata di configurazione dell’accesso remoto SSL e altro ancora

: la gestione VPN è stata riorganizzata e semplificata, includendo nuove voci di menu principali separate per l’accesso remoto e la gestione VPN da site-to-site, nonché molte altre modifiche intuitive, una nuova procedura guidata di configurazione dell’accesso remoto SSL e altro ancora Prestazioni VPN : la capacità VPN SSL è notevolmente migliorata (fino a 5 volte) grazie all’aggiunta del supporto multi-istanza e, nella prossima fase dell’EAP, introdurremo l’accelerazione Xstream FastPath del traffico del tunnel VPN IPsec

: la capacità VPN SSL è notevolmente migliorata (fino a 5 volte) grazie all’aggiunta del supporto multi-istanza e, nella prossima fase dell’EAP, introdurremo l’accelerazione Xstream FastPath del traffico del tunnel VPN IPsec Miglioramenti operativi VPN : includono una serie di modifiche aggiuntive, tra cui il supporto delle policy personalizzate per IPsec RA, RBVPN, il nuovo supporto di crittografia GCM e Suite-B per IPsec e miglioramenti SSL VPN

: includono una serie di modifiche aggiuntive, tra cui il supporto delle policy personalizzate per IPsec RA, RBVPN, il nuovo supporto di crittografia GCM e Suite-B per IPsec e miglioramenti SSL VPN Registrazione VPN : è stato aggiunto un nuovo modulo di visualizzazione del log per assistere nel monitoraggio e nella risoluzione dei problemi delle connessioni VPN sia per l’accesso remoto che da site-to-site utilizzando SSL o IPsec

: è stato aggiunto un nuovo modulo di visualizzazione del log per assistere nel monitoraggio e nella risoluzione dei problemi delle connessioni VPN sia per l’accesso remoto che da site-to-site utilizzando SSL o IPsec Importazione VPC AWS: ora è possibile importare il file XML di configurazione VPC da AWS per semplificare la configurazione del tunnel su Sophos Firewall

Altri miglioramenti

Protezione Web : autenticazione per connessione di più utenti sullo stesso indirizzo IP di origine, applicazione di restrizioni del tenant per O365 e supporto X-Forwarded-For Header per proxy e bilanciatori di carico

: autenticazione per connessione di più utenti sullo stesso indirizzo IP di origine, applicazione di restrizioni del tenant per O365 e supporto X-Forwarded-For Header per proxy e bilanciatori di carico Ricerca di sistema e oggetti : nuove funzionalità di ricerca per trovare rapidamente e facilmente schermate o funzionalità nel prodotto, nonché ricerca di oggetti avanzata durante la creazione di firewall, NAT, TLS o regole di routing che consentono la ricerca di testo libero per qualsiasi oggetto nel sistema

: nuove funzionalità di ricerca per trovare rapidamente e facilmente schermate o funzionalità nel prodotto, nonché ricerca di oggetti avanzata durante la creazione di firewall, NAT, TLS o regole di routing che consentono la ricerca di testo libero per qualsiasi oggetto nel sistema Miglioramenti delle prestazioni, della protezione e dell’usabilità, tra cui prestazioni di autenticazione scalabili (in ambienti con un numero elevato di utenti), miglioramenti della sicurezza sincronizzata per la protezione dai movimenti laterali, miglioramenti dell’interfaccia di Flow Monitor, miglioramenti dell’MFA e aggregazione e soppressione dei log.

Dai un’occhiata all’elenco PDF dettagliato delle novità dell’EAP della v19 di SFOS.

Guarda i brevi video dimostrativi di molte delle nuove funzionalità:

Ovviamente, SFOS v19 include anche tutti gli altri fantastici miglioramenti di SFOS v18.5 MR2 che compariranno nelle tue console come aggiornamento da un giorno all’altro.

Comincia e dacci il tuo feedback

Per iniziare, visita la pagina di registrazione EAP di SFOS v19. Sophos Firewall OS v19 EAP1 (Build 244) è un aggiornamento completamente supportato dalla v17.5 MR14 e versioni successive, dalla v18 MR3 e successive e da tutte le versioni precedenti della v18.5 eccetto l’ultima v18.5 MR2.

Una volta avviato, fornisci il tuo feedback tramite il meccanismo di feedback di Sophos Firewall (in alto a destra di ogni schermata del firewall). Visita anche i forum della nostra community EAP per condividere la tua esperienza con gli altri.

Nota: non chiamare l’assistenza Sophos per problemi relativi all’EAP. La risoluzione dei problemi e il supporto per tutte le versioni EAP vengono gestiti esclusivamente tramite i forum online della Sophos Community EAP.

Si prega di prestare attenzione ai brevi sondaggi via e-mail nel corso dell’EAP. Questi possono essere estremamente utili per modellare il rilascio; e non preoccuparti, apprezziamo il tuo tempo e faremo in modo di non impiegare molto tempo per completare il processo.